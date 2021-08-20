  • 30°C
香港時間 : 2021820日 (週五) 19:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

疫情打擊茶飲店生意跌6成　胡美貽無懼挫折開滷水食品店

個人增值 18:41 2021/08/20

分享：

參選香港小姐入行的胡美貽，近年憑旅遊節目《3日2夜》的表現逐漸打開知名度。現年27歲的她，年紀輕輕已經有不少創業經驗。大學畢業後靠爸爸打本100萬元在美國開滷水食品店，短短數個月就回本，現時在香港經營飲品及甜品生意。

雖然胡美貽在富裕家庭成長，但她都有不少打工經驗，在高中及大學時候做過不同餐飲業的工作，包括茶飲店、重慶麻辣火鍋、日本壽司店等，亦為她埋下日後創業的種子。

【跟風炒股好景時日賺3成 胡美貽自認貪婪 跌市狂溝變成手蟹貨：按此

爸爸打本創業　數月回本

大學畢業後，胡美貽打算經營滷水生意，當時已看好新店位置，才發現要裝潢及廚房等工程要花9至10萬美元。不過，當時她的積蓄並不足夠開店，故向爸爸借錢創業。她回憶說：「爸爸也很好，沒有說要收利息，只是說當你有利潤後就還錢。」她亦沒有讓爸爸失望，滷水店開業不到3個月，已經賺到雙倍的金額，已經足夠還款。另一方面，打工的經歷令她發現到，奶茶生意的毛利高，材料不外乎是糖及水等，但每杯售價達4至5美元，就拿着之前所賺的錢開設奶茶店。

回港參加選美比賽後，胡美貽決定留港發展，感受到做生意「力不到不為財」。決定留港後，她發現美國那邊生意額明顯下降，令她萌生把飲品生意搬到香港的念頭，演藝事業與生意雙軌發展。

    點擊圖片放大
    +2

無懼挫折　再開餐廳

飲品店移師香港經營後，店舖規模比美國大，亦會提供甜品及堂食服務。開業1年後，已有盈利並計劃擴充生意。可惜好景不常，遇上社會運動及新冠肺炎，飲品店去年年中生意大跌5至6成，損失慘重。為了止血，胡美貽只好裁減人手及縮減分店。疫情肆虐時，不少市民不敢外出，飲品店當時就推出外賣服務，生意因而好轉。

雖然如此，並沒有打擊胡美貽的創業夢，她認為疫情至今接近2年，市況已漸趨穩定。她現時正準備開餐廳，提供滷水食品、麵、手工啤酒等食品，預計將於10月至11月開業。另外，她亦設有食物工場，打算推出真空包裝的滷水食品應市。

    點擊圖片放大

 

記者：曹佩鈞

場地提供：日落遊樂場

 

欄名 : 理財Star Talk

相關文章

「唔想做一個節目嘅主持做成世」　黃宇詩棄演從商創內衣品牌（立即收看）
2021/08/06
「唔想做一個節目嘅主持做成世」　黃宇詩棄演從商創內衣品牌（立即收看）
黎美言開拳擊舞蹈學校殺出血路　創業學會精打細算望圓上車夢（立即收看）
2021/08/13
黎美言開拳擊舞蹈學校殺出血路　創業學會精打細算望圓上車夢（立即收看）
轉戰商界望回饋演藝圈　黎美言：明星夢值得年輕人去追（立即收看）
2021/08/13
轉戰商界望回饋演藝圈　黎美言：明星夢值得年輕人去追（立即收看）

你可能感興趣

「唔想做一個節目嘅主持做成世」　黃宇詩棄演從商創內衣品牌（立即收看）
20:30 2021/08/06
「唔想做一個節目嘅主持做成世」　黃宇詩棄演從商創內衣品牌（立即收看）
黎美言開拳擊舞蹈學校殺出血路　創業學會精打細算望圓上車夢（立即收看）
20:30 2021/08/13
黎美言開拳擊舞蹈學校殺出血路　創業學會精打細算望圓上車夢（立即收看）
轉戰商界望回饋演藝圈　黎美言：明星夢值得年輕人去追（立即收看）
20:30 2021/08/13
轉戰商界望回饋演藝圈　黎美言：明星夢值得年輕人去追（立即收看）

最新專欄文章 更多

理財StarTalk - 跟風炒股好景時日賺3成　胡美貽自認貪婪　跌市狂溝變成手蟹貨
今日
跟風炒股好景時日賺3成　胡美貽自認貪婪　跌市狂溝變成手蟹貨
理財StarTalk - 轉戰商界望回饋演藝圈　黎美言：明星夢值得年輕人去追（立即收看）
2021/08/13
轉戰商界望回饋演藝圈　黎美言：明星夢值得年輕人去追（立即收看）
理財StarTalk - 黎美言開拳擊舞蹈學校殺出血路　創業學會精打細算望圓上車夢（立即收看）
2021/08/13
黎美言開拳擊舞蹈學校殺出血路　創業學會精打細算望圓上車夢（立即收看）
理財StarTalk - 「唔想做一個節目嘅主持做成世」　黃宇詩棄演從商創內衣品牌（立即收看）
2021/08/06
「唔想做一個節目嘅主持做成世」　黃宇詩棄演從商創內衣品牌（立即收看）
鄭丹瑞成新一代健康KOL　開網台傳遞健康資訊兼推自家產品
2021/08/01
鄭丹瑞成新一代健康KOL　開網台傳遞健康資訊兼推自家產品
創業 胡美貽 甜品 餐飲 啤酒 餐廳

上一篇文章

跟風炒股好景時日賺3成　胡美貽自認貪婪　跌市狂溝變成手蟹貨

下一篇文章

【BNO移民英國】報告：英僱主招聘意欲強　移英搵工做邊行？5大行業求才若渴
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【抗通脹】股神巴菲特教路　高通脹環境應投資這些企業
【抗通脹】股神巴菲特教路　高通脹環境應投資這些企業
李嘉誠教路：投資呢樣嘢包賺無蝕！
李嘉誠教路：投資呢樣嘢包賺無蝕！
今日理財筆記 - 小心中伏！　即睇儲蓄保險3大常見陷阱
小心中伏！　即睇儲蓄保險3大常見陷阱
香港置業難　每個年代為上車都有犧牲　財叔買樓致富只因唔想「瞓街」
香港置業難　每個年代為上車都有犧牲　財叔買樓致富只因唔想「瞓街」
【BNO移民英國】再進修更容易搵工？　英國10大高起薪點科目　讀呢科畢業年薪近40萬！
【BNO移民英國】再進修更容易搵工？　英國10大高起薪點科目　讀呢科畢業年薪近40萬！
【大灣區】珠海橫琴12項改革措施全市複製推廣　港澳人士購買一手樓全程綫上自助繳稅
【大灣區】珠海橫琴12項改革措施全市複製推廣　港澳人士購買一手樓全程綫上自助繳稅