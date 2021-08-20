【收息股】股息率最高6.7厘　8大績優增派息高息股

最近港股不斷下挫，今天（20日）低位更跌穿至24,600點水平。在人心惶惶之際，買收息股似乎是一個較明智選擇。適逢現在是港股業績期，各上市公司都正陸續交出中期成績表，並宣布派息政策。業績期已走到一半，到底有那些港股是業績表現好，而且有增加派息呢？先來一個中場盤點！



本網在已公布中期業績的上市公司中，找出盈利表現有增長且較去年同期有增派息的股票，而這些股票的股息率均高於5厘。

【收息求穩陣 呢2隻收息股1年派4次息：按此】

■8隻績優增派息高息股■

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

長和系績優派息增之選



長和系旗下的電能實業 （00006） 、長江基建 （01038） 及置富產業信託 （00778） 的中期業績都錄得不錯的表現，當中電能實業的盈利更有10.9%的增長，中期每股派息由去年同期的77仙略增至今年的78仙。另外，長江基建中期盈利按年增長5.3%至30.1億元，中期派息由去年同期的68仙微增至69仙。



至於置富產業信託中期盈利錄2.04億元，由去年同期的虧損轉為錄得盈利，可供分派予基金單位持有人之收益亦按年增長0.2%至4.9億元。派息按年增加10%至24.96仙。值得留意的是，由於續租租金調升率錄負增長及向租戶提供若干租金寬減，令其中期收益較去年減少5%。



股息率逾5厘選擇



航運股海豐國際 （01308） 上半年業績表現超出預期，盈利按年大增3.1倍至4.9億美元。公司上半年集裝箱航運物流業務收入增80.4%至13.2億美元，主要受惠於集裝箱航運量按年增29%，而平均運費增42.3%至每個標準貨櫃770.4美元。業績表現造好，公司派息亦慷慨，最新宣布中期每股派1元，較去年的0.22元大幅增加。



另外，受惠於全球經濟復甦及國際油價波動回升，石油股中國海洋石油 （00883） 的中期業績同樣表現理想，盈利按年增加2倍至333.2億元人民幣。公司宣布派中期息每股0.3元，按年增幅達半成。

【4隻公用股最新派息比較 中期派息最多增逾2成 股息率最高近6%：按此】



3隻股息率逾6厘績優股



光大環境 （00257） 及中國建築國際 （03311） 的盈利表現均錄逾2成增長。光大環境中期息派19仙，按年升36%，加上獲多間大行調升目標價。至於中國建築國際 （03311） 上半年盈利錄35億元，派中期息0.2元，較去年同期增長17.6%。

中移動 （00941） 持續推進低成本高效運營，取得良好效果。中期盈利按年增長6%至591.2億人民幣。中期息按年增長6.5%至每股1.63元。



要注意以上公司的派息未必會每年都有增長，本網只以今年中期及去年同期作比較，在投資前宜先留意公司的業務發展，衡量其能否長期維持良好業務及派息表現。並且在投資前，先考量個人風險承受能力。

若想知更多收息股選擇，記住留意港股收息懶人包！

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】