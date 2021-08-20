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【內地升學】內地升學資助計劃接受申請　每人最高可獲1.68萬港元資助

個人增值 13:30 2021/08/20

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教育局早前宣布，2021／22學年內地大學升學資助計劃已經開始接受申請，合資格的香港學生可獲最多16,800港元全額資助，於指定的189間內地院校修讀學士學位課程，截止日期為10月18日。

計劃分為「經入息審查資助」及「免入息審查資助」，申請「經入息審查資助」的學生需進行家庭入息審查，視乎需要，最高可獲每年16,800港元的全額資助，或8,400港元的半額資助。「免入息審查資助」每年資助額為5,600港元，申請學生必須在香港中學文憑考試考獲「3322」的成績，或通過「香港副學位畢業生升讀華僑大學銜接學位課程試行計劃」升讀華僑大學的學生。另外，經「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」下的「校長推薦計劃」入讀內地院校的香港學生亦符合資格申請「免入息審查資助」。

資助款項會按年發放，直至正常修業期完畢，符合資格的申請人只可在同一學年內，接受「經入息審查資助」或「免入息審查資助」二者其一。學生可在10月18日前，於網上申請平台或郵寄方式遞交申請，預料會於2022年第一季或之前有申請結果。

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責任編輯：嚴熹曼

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學士 教育局 畢業 大學

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