【消費優惠】惠康買滿$100即送$30現金優惠券

【消費優惠】惠康買滿$100即送$30現金優惠券 精明消費 09:00 2021/08/23 分享： 呢個優惠好實用！即日起去惠康分店買滿100元，即送30元現金優惠券1張，下次再去惠康購物滿300元即可使用！優惠期到9月2日。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【好去處】中環秘景森林天橋 穿越迷離石屎隧道打卡 2021/08/22 【好去處】中環秘景森林天橋 穿越迷離石屎隧道打卡 【好去處】港威酒店海鮮自助晚餐 任食生蠔青口龍蝦688元起 2021/08/21 【好去處】港威酒店海鮮自助晚餐 任食生蠔青口龍蝦688元起 【好去處】淺水灣The Pulse周末好時光市集 帶毛孩邊聽歌邊購物 2021/08/21 【好去處】淺水灣The Pulse周末好時光市集 帶毛孩邊聽歌邊購物 【電腦節2021】入場送500元現金消費券 AVITA手提電腦限量優惠價1999元 2021/08/20 【電腦節2021】入場送500元現金消費券 AVITA手提電腦限量優惠價1999元 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至8月20日） 2021/08/20 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至8月20日） 著數優惠 學界優惠 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 惠康