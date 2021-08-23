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【消費優惠】惠康買滿$100即送$30現金優惠券

精明消費 09:00 2021/08/23

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呢個優惠好實用！即日起去惠康分店買滿100元，即送30元現金優惠券1張，下次再去惠康購物滿300元即可使用！優惠期到9月2日。

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撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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