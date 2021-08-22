【職場調查】疫苗未廣泛接種　48%受訪者希望繼續在家工作模式

▲ 48%受訪者希望繼續在家工作模式

人力資源顧問公司任仕達（Randstad）發布最新本港職場調查，約7成受訪者表示，其僱主希望他們重回辦公室工作。同時大部分港人亦希望重返辦公室工作。調查顯示，85%受訪者表示會在疫情結束後，重回其原來的工作環境工作，當中55歲至67歲的受訪者佔最大比例，高至92%，調查稱這可能歸因於他們害怕在工作期間失業。

然而有一半的受訪者表示，除非工作環境內的其他人已接種疫苗，否則他們會感到不安全。同時亦有48%的受訪者表示希望繼續在家工作，直至新冠疫苗已被廣泛接種。Randstad大中華區董事總經理Natellie Sun指出，僱主需考慮重啟辦公室工作模式的實際運作，以及相關的健康風險。

員工需學與經理交談 建信任



事實上，在現時就業市場低迷的時期，12%的受訪香港人極度害怕在疫情期間失業，令大多香港受訪者傾向在辦公室工作，以示他們勤力工作及為公司效力。但Natellie Sun提醒，此工作習慣可能會導致員工嚴重的健康和安全問題，並影響整體工作環境的生產力。她建議，公司應該定期向員工透露及更新其業務狀況和政策，並學會信任員工，在任何模式均會對工作負責。

責任編輯：劉子瑜

（節錄）

【原文：85%人盼重返辦公室因害怕失業？（收費文章）】

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