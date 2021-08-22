  • 33°C
香港時間 : 2021822日 (週日) 15:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場調查】疫苗未廣泛接種　48%受訪者希望繼續在家工作模式

個人增值 15:00 2021/08/22

分享：

48%受訪者希望繼續在家工作模式　

人力資源顧問公司任仕達（Randstad）發布最新本港職場調查，約7成受訪者表示，其僱主希望他們重回辦公室工作。同時大部分港人亦希望重返辦公室工作。調查顯示，85%受訪者表示會在疫情結束後，重回其原來的工作環境工作，當中55歲至67歲的受訪者佔最大比例，高至92%，調查稱這可能歸因於他們害怕在工作期間失業。

然而有一半的受訪者表示，除非工作環境內的其他人已接種疫苗，否則他們會感到不安全。同時亦有48%的受訪者表示希望繼續在家工作，直至新冠疫苗已被廣泛接種。Randstad大中華區董事總經理Natellie Sun指出，僱主需考慮重啟辦公室工作模式的實際運作，以及相關的健康風險。

員工需學與經理交談 建信任

事實上，在現時就業市場低迷的時期，12%的受訪香港人極度害怕在疫情期間失業，令大多香港受訪者傾向在辦公室工作，以示他們勤力工作及為公司效力。但Natellie Sun提醒，此工作習慣可能會導致員工嚴重的健康和安全問題，並影響整體工作環境的生產力。她建議，公司應該定期向員工透露及更新其業務狀況和政策，並學會信任員工，在任何模式均會對工作負責。

 

責任編輯：劉子瑜

（節錄）

【原文：85%人盼重返辦公室因害怕失業？（收費文章）】

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

疫情 就業 失業 編輯 在家工作 香港 人力資源

下一篇文章

【健康增值】防曬產品SPF／PA+代表咩？專家拆解皮膚愈白愈易曬黑原因
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

李嘉誠教路：投資呢樣嘢包賺無蝕！
李嘉誠教路：投資呢樣嘢包賺無蝕！
理財StarTalk - 跟風炒股好景時日賺3成　胡美貽自認貪婪　跌市狂溝變成手蟹貨（立即收看）
跟風炒股好景時日賺3成　胡美貽自認貪婪　跌市狂溝變成手蟹貨（立即收看）
【ET財智Talk】科技股不宜守？建議部署3大板塊（立即收看）
【ET財智Talk】科技股不宜守？建議部署3大板塊（立即收看）
【BNO移民英國】報告：英僱主招聘意欲強　移英搵工做邊行？5大行業求才若渴
【BNO移民英國】報告：英僱主招聘意欲強　移英搵工做邊行？5大行業求才若渴
香港置業難　每個年代為上車都有犧牲　財叔買樓致富只因唔想「瞓街」
香港置業難　每個年代為上車都有犧牲　財叔買樓致富只因唔想「瞓街」
【健康增值】長期夜班工作增患心房顫動機會　每周運動幾耐可減低風險？
【健康增值】長期夜班工作增患心房顫動機會　每周運動幾耐可減低風險？