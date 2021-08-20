【人民幣定存】人幣定存1個月年息高見4.88厘　4銀行有最少3.5厘

在岸人民幣昨日（19日）收市報6.4929兌1美元，下跌128點子，跌幅0.2%，創逾3星期新低，而離岸人民幣昨日更跌穿6.5水平，如果有人民幣資金需要，或可趁滙價走弱時兌換人民幣。另外，多間銀行推出高息人民幣定存，一個月年息可達4.88厘，更可賺取利息回報。

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■1個月人民幣定存比較，呢間年息達4.88厘■

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縱觀1個月人民幣定存計劃，有8間銀行年息達2厘，而富邦銀行以4.88厘稱王，起存額為等值10萬港元。至於信銀國際的年息亦達3.8厘，起存額則為等值1萬港元，優惠至8月底。而滙豐及中銀香港的存息同為3.5厘，入場門檻皆為1萬元人民幣。值得注意的是，上述4個高息定存計劃均要求存戶兌換資金，即需要將其他貨幣兌換成人民幣，才可享此優惠年利率。

另外，花旗及招商永隆的年息分別為2.5厘及2.25厘，惟前者要求存戶兌換新資金，優惠至9月底完結。至於星展及上商的年息皆為2厘，但前者起存額較低，只需要等值5萬港元。

責任編輯：曹佩鈞

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