【消費優惠】購買$500翡翠拉麵小籠包現金券 即送$150優惠券 精明消費 10:30 2021/08/20 分享： 翡翠拉麵小籠包限時推出全新現金券，買500元現金券即送150元，係8月限定優惠！凡購買翡翠拉麵小籠包500元現金券，即可獲贈3張50元現金優惠券！更可即場以25元換購價，限量換購半刻熟上海烤麩或鹵汁豬手（原價每盒：95元／每人憑券最多可換購2盒）。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】永安旅遊愉景灣酒店Staycation優惠 輸入優惠碼每位$989起 今日 【消費優惠】永安旅遊愉景灣酒店Staycation優惠 輸入優惠碼每位$989起 【5000元消費券】搵登記參考編號 教你4步查閱八達通消費券摘要 2021/08/19 【5000元消費券】搵登記參考編號 教你4步查閱八達通消費券摘要 【消費優惠】Foodpanda Mall首張AEON訂單可享$50折扣 2021/08/19 【消費優惠】Foodpanda Mall首張AEON訂單可享$50折扣 【消費優惠】譚仔三哥夏日賞 限定煳麻湯三餸米綫超值優惠$42 2021/08/19 【消費優惠】譚仔三哥夏日賞 限定煳麻湯三餸米綫超值優惠$42 【消費優惠】優品360任選3件$99 2021/08/18 【消費優惠】優品360任選3件$99 著數優惠 超市 旺角 foodpanda