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【消費優惠】購買$500翡翠拉麵小籠包現金券　即送$150優惠券

精明消費 10:30 2021/08/20

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翡翠拉麵小籠包限時推出全新現金券，買500元現金券即送150元，係8月限定優惠！凡購買翡翠拉麵小籠包500元現金券，即可獲贈3張50元現金優惠券！更可即場以25元換購價，限量換購半刻熟上海烤麩或鹵汁豬手（原價每盒：95元／每人憑券最多可換購2盒）。

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撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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