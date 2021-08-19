▲ 【抗通脹】港7月CPI按年升1% 外出用膳及交通費上升帶動

政府統計處今日（19日）公布，2021年7月整體消費物價與一年前同月比較，上升3.7%，較2021年6月的相應升幅（0.7%）為高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在7月的按年升幅（即基本通脹率）為1.0%，亦較6月的0.4%為高，主要是由於外出用膳及外賣費用升幅擴大和本地交通費用上升所致。

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在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在2021年7月份錄得按年升幅的類別為電力、燃氣及水（上升17.8%）、交通（上升6.3%）、住屋（上升5.1%）、外出用膳及外賣（上升3.7%）、衣履（上升2.1%）、基本食品（上升1.1%）、耐用物品（上升1.1%）和雜項服務（上升0.7%）。

政府發言人表示，7月份基本消費物價通脹率升至1.0%，主要反映去年的比較基數因本地第三波疫情及港鐵提供額外車費折扣而偏低。消費物價指數主要組成項目承受的壓力仍然溫和。

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至於展望將來，發言人表示，經濟持續復甦和進口價格上升或會為價格帶來一些上行壓力，但由於本地經濟仍然在低於生產容量的水平下運行，基本通脹在短期內應維持大致受控，政府將會繼續密切留意情況。

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責任編輯：李瑩

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