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【移居大馬】馬來西亞第二家園計劃10月重啟　10加辣條件　海外月入最少7.3萬

星馬泰 15:25 2021/08/20

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馬來西亞物價低、地方大，加上飲食、語言都近似香港，因此一直是港人旅遊熱門國家。自馬來西亞政府推出「第二家園」計劃（MM2H）後，不少港人都考慮移居到馬來西亞過退休生活，不過於疫情鎖國期間，馬來西亞就趁機重新審視計劃能為當地帶來的經濟利益，故此暫停接受申請。早前當地政府宣布，計劃將在10月份重啟申請，但不少條件都「加辣」，例如申請時需擁有海外月入由1萬令吉（約1.8萬港元），提升至4萬令吉（約7.3萬港元），想申請計劃的人士就要留意。

馬來西亞「第二家園」計劃（MM2H）並非移民計劃，而是一個長期免簽證的有條件永居計劃。參加移居計劃的人可以僑居身分居住在馬來西亞，享受當地福利及權利，毋須坐「移民監」和放棄原本國家的身分。加上當地華人人口是第二多，語言、文化、飲食、氣候都近似香港，因此受不少退休人士歡迎。

早前馬來西亞政府為確保移居計劃符合當地經濟效益，提高申請門檻，根據「第二家園」申請網站顯示，10項條件已作出更新，包括長期居留證由10年縮至5年、增加於當地定居的天數等，同時亦有新增新條件，例如1年內最少有90日需在大馬定居。

■馬來西亞「第二家園」計劃更新申請條件■

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責任編輯：嚴熹曼

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