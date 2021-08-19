【財務自由】單親媽49歲提早退休　用3個方法賺夠千萬享財務自由

時下女性愈來愈獨當一面，即使離婚後都能過得更精彩。美國有一名單親媽媽，在離婚時才發現，雖然與前夫賺取同一水平的薪金，但個人的退休儲蓄帳戶的金額竟相差10萬美元（約77萬港元），成為她決心學好投資理財的契機。她在2019年以49歲之齡達成儲蓄130萬美元（約1,013萬港元）的目標，享有財務自由，實現提早退休。作為一名女性，她對於實現財務自由有何心得？

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離婚成為學投資契機

綜合外媒報道，Jackie Cummings Koski自小在美國東南部長大，家中6兄弟姐妹都是由單親父親撫養長大。她的父親是一名貧窮的工廠工人，因此她自小就學會如何慳得就慳，更決心在長大後賺更多金錢。她得償所願，成為家中唯一一個大學畢業的人，順利地發展個人事業，成為一名銷售員，結婚並有育一個女兒。

不過，她的人生也非一路順遂。Koski於10多年與當時的丈夫離婚，成為單親媽媽。在辦理離婚手續時，她才發現自己雖然與前夫賺取同一水平的薪金，但個人的退休儲蓄帳戶的金額竟相差10萬美元。離婚後，她為了負擔起自己及女兒的生活，便加入地區內的一個投資學會，提升個人的投資理財智識，更因此重新找到生活的重心。

她在2019年以49歲之齡完成儲蓄130萬美元（約1,013萬港元）的目標，享有財務自由，實現提早退休。對於實現財務自由、提早退休，她有以下3個心得：

1. 用4%法則計算退休儲備

計劃退休的第一步，首先要知道自己需要多少儲備。 在2014年 Koski 決心追求 FIRE（財務自由，提早退休） 時，她的淨資產已有60萬美元（約 46萬港元 ）。她每年生活開支約為 40,000美元（約 31萬港元 ）， 她將40,000美元 （約 31萬港元 ） 乘以25年， 利用 4%法則 來計算，得出 她需要有100萬美元（約 779萬港元 ）的資產，就能夠安穩退休。當時她意識到，如果她繼續投資和為退休儲蓄，大約5年後她將不再需要依靠工作薪水，就能享有財務自由， 提早退休。

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2. 削減生活開支

Koski作為銷售代表，她的收入每年都在變化，年薪平均約為80,000美元（約62萬港元），但她每年維持生活開支在40,000到45,000美元之間 （約 31萬至35萬港元 ） 。為實現FIRE，她將大部分收入都儲蓄起來，更從生活上削減開支。

Koski住在俄亥俄州西南部，生活成本低於美國其他地區，亦因此降低了住房成本。她每月的抵押貸款支付，包括本金、利息、稅款和保險，只需800美元（約6,233港元）。由於利率被鎖定在3%的低位，Koski選擇不提前還清抵押貸款。當她49歲退休時，她的抵押貸款只剩7萬美元（約54萬港元）。

3. 增加投資知識

離婚後，她為了負擔起自己及女兒的生活，便加入地區內的一個投資學會，透過閱讀投資理財相關的書籍，提升個人的投資理財知識。Koski認為，與志同道合的人一起學習、互相交流，都能有助於增加學習動力，有助實現目標。

現時，她成為了該投資學會的董事。退休後，她亦正攻讀個人財務規劃和財務治療碩士學位，致力推廣理財教育。

責任編輯：李瑩

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