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【儲蓄保險】保險呃人搵笨？儲蓄保3大伏位逐個數

博客 16:10 2021/08/19

分享：

【儲蓄保險】保險呃人搵笨？儲蓄保3大伏位逐個數

儲蓄保險不時被網民形容為「搵笨」、「呃人」、「無用」，很大程度上是保險經紀或代理過分展示產品美好一面，而未有清楚解釋產品風險，例如產品需要長時間供款、「預期回報」並不等於「保證回報」等，令到投保人出現嚴重的期望落差，甚至提早斷供而出現虧損。

儲蓄保險3大常見陷阱

事實上，儲蓄保險算是低風險的理財產品，但在保險中介人未有恰當提示風險下，實際上仍是伏位處處。為了讓市民在投保前提升對保險產品認知，做個精明消費者，10Life總括了儲蓄產品最常見的3大陷阱：

  • 流動性較低

    若投保人因突發事情而需提早退保套現，所取回的現金價值可能低於所繳付的保費。故此，保單持有人宜準備應急錢旁身，不應將所有存款押注於保險產品。
     
  • 紅利實現率問題

    儲蓄保險的非保證成分，受保險公司的投資表現、分紅政策及經濟環境等因素影響，最終實際金額未必能夠完全兌現。雖然根據保監局指引16，由2017年起，保險公司需公布分紅儲蓄保險過去至少5年的非保證紅利實現率（如有）。不過，指引實施至今，市場上不少產品所累積披露的紅利實現率年期依然很短，未必能反映長期的分紅表現。
     
  • 部分產品需要長期供款

    部分終身儲蓄保險的供款期，可能橫跨數年甚至20年或以上，所以投保人需要有持續供款能力。如投保人不幸失業或患病，而需於供款期內停交保費，一般只能選擇啟動保單貸款、保費假期或紅利繳付保費等方案。

【波動市下穩陣收息 短期儲蓄保期滿保證IRR最高3.5%：按此

儲蓄保險瑕不掩瑜　既儲錢又提供保證回報

縱然儲蓄保險有上述注意事項，但對於想追求穩定回報，又不懂投資，甚至沒有儲蓄習慣的消費者來說，儲蓄保險無疑能夠滿足其理財需要：

  • 提供保證回報

    與大眾經常接觸的金融產品（如股票或基金）不同，儲蓄保險提供保證回報，部分儲蓄保險保證內部回報率（IRR），可理解為年度化回報，更逾2至3厘，遠勝銀行定期。除此以外，產品更有非保證回報，提高潛在報酬。某些長年期的產品，其預期回報更達6%或以上。
     
  • 產品定位多元

    儲蓄保險主要因應保單年期分為短期及終身兩種。短期儲蓄保險着重保證回報，而終身儲蓄保險則提供則保證和預期回報。由於保單年期可長至終身，不少人將終身儲蓄人壽保險用於長綫儲蓄，為將來退休或子女讀書作好準備。
     
  • 養成儲蓄習慣

    數年前就有調查指，每4個90後便有1個月光族。部分儲蓄保險需定時供款，投保人可藉此努力實踐理財規劃，減少過度消費，培養良好財政紀律。
     
  • 專業團隊管理

    投資股票、債券，已至管理投資組合，均需要專門知識，並非人人擅長。投保儲蓄保險，你的儲蓄交由專業投資團隊管理，讓你輕鬆賺取回報，毋須理會每日市況。

【賺息兼賺價？ 人民幣短期儲蓄保5年保證IRR達3.6%：按此

坊間銷售人員有時太着重產品回報，令消費者未能徹底了解產品的限制，致使投保人批評保險產品。事實上，個人需要及財務規劃因人而異，儲蓄保險未必能滿足所有投資目標，因此投保前宜先了解產品特性和風險，方可選擇適合自己的保險產品。

 

作者：10Life總編輯 Chris Pun

以上資訊由10Life提供，僅供參考，並非銷售建議。資訊更新至2021年8月6日。 

【文章來源：10Life；原題：【保險呃人？】拆解儲蓄保險 3大伏位逐個數，已獲授權轉載。】

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

撰文 : 10Life

欄名 : 保險解碼

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