【儲蓄保險】保險呃人搵笨？儲蓄保3大伏位逐個數

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想做「包租公」 按揭算盤要怎打？
儲蓄保險不時被網民形容為「搵笨」、「呃人」、「無用」，很大程度上是保險經紀或代理過分展示產品美好一面，而未有清楚解釋產品風險，例如產品需要長時間供款、「預期回報」並不等於「保證回報」等，令到投保人出現嚴重的期望落差，甚至提早斷供而出現虧損。
儲蓄保險3大常見陷阱
事實上，儲蓄保險算是低風險的理財產品，但在保險中介人未有恰當提示風險下，實際上仍是伏位處處。為了讓市民在投保前提升對保險產品認知，做個精明消費者，10Life總括了儲蓄產品最常見的3大陷阱：
【波動市下穩陣收息 短期儲蓄保期滿保證IRR最高3.5%：按此】
儲蓄保險瑕不掩瑜 既儲錢又提供保證回報
縱然儲蓄保險有上述注意事項，但對於想追求穩定回報，又不懂投資，甚至沒有儲蓄習慣的消費者來說，儲蓄保險無疑能夠滿足其理財需要：
【賺息兼賺價？ 人民幣短期儲蓄保5年保證IRR達3.6%：按此】
坊間銷售人員有時太着重產品回報，令消費者未能徹底了解產品的限制，致使投保人批評保險產品。事實上，個人需要及財務規劃因人而異，儲蓄保險未必能滿足所有投資目標，因此投保前宜先了解產品特性和風險，方可選擇適合自己的保險產品。
作者：10Life總編輯 Chris Pun
以上資訊由10Life提供，僅供參考，並非銷售建議。資訊更新至2021年8月6日。
【文章來源：10Life；原題：【保險呃人？】拆解儲蓄保險 3大伏位逐個數，已獲授權轉載。】
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撰文 : 10Life
欄名 : 保險解碼