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【消費優惠】挪亞方舟門票56折起　8月9月壽星免費食響Hibiki晚市放題

精明消費 07:00 2021/08/20

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 挪亞方舟：門票56折起

Trip.com推出挪亞方舟港人限定優惠，現時預訂成人門票只需125元（原價198元）。

由即日起至8月31日，於Trip.com預訂挪亞方舟指定香港居民套票時，輸入優惠代碼「NOAHHK10」即可享10元優惠，每張訂單最多可獲10元折扣優惠。每一位會員限使用兩次。

購票網站

    點擊圖片放大

2. 響Hibiki：8月9月壽星免費食晚市放題

響Hibiki推出生日優惠，8月、9月之壽星於生日當月惠顧，4人同行壽星免費。另外，晚市可以仼食澳洲M7和牛、內蒙古羊、米澤三元豚等超過60款食材，更可有紅白酒、梅酒、柚子酒任飲。

    點擊圖片放大

時段1：下午5時至晚上7時30分

  • 星期日至四：成人人均382.5元（原價510元）
  • 星期五、六、公眾假期和假期前夕：成人人均442.5元（原價590元）

時段2：晚上7時30分至10時

  • 星期日至四：成人人均442.5元（原價590元）
  • 星期五、六、公眾假期和假期前夕：成人人均498.5元（原價665元）

需要注意的是，如欲享用優惠，需於落單前提出並出示有效的香港身份證，餐廳會收取原價加一服務費。

地址：銅鑼灣渣甸街66號2樓
Whatsapp訂位：+852 5998 5133

3. 夢之丼：花錦魚生丼半價優惠

由即日起至8月31日，全綫夢之丼推出花錦魚生丼半價優惠，現在只需94元。丼飯有多款新鮮海產，包括三文魚、赤蝦、白身魚、右口魚邊等。

    點擊圖片放大

營業時間：中午12時至3時；下午6時至10時

分店及電話：

  • 土瓜灣譚公道2號地舖（2657 8827 / 9455 4354）
  • 西環皇后大道西513至519號尼斯花園地舖（2523 2800 / 6320 2128）

 

撰文：hket小編

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