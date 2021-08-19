【MPF】34%香港女性指難再為退休增儲蓄　3方法善用MPF為未來鋪路

富達國際發表《全球女性投資理財報告》結果，有34%的女性指扣除支出後難以再為退休儲蓄，另有4成香港女性憂慮退休金資金缺口的問題，擔心退休儲備不足。因此，富達提出掌控退休儲備3個方法，透過管理好強積金減輕對未來退休生活的憂慮。

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1. 盡量提升強積金供款額

若只靠強制供款金額，或不足以應付退休所需，富達建議可考慮透過自願性供款增加退休儲備。另外，亦建議考慮可扣稅自願性供款（TVC），每年最高扣稅額為10,200元。

2. 了解你的強積金投資

富達表示，就職任何公司的強積金計劃時，若沒有為強積金作出投資選擇，強積金供款便會自動按預設投資策略（DIS）進行投資。強積金成員可按個人意願，如風險偏好、投資理念及退休目標等，從而選擇不同的投資策略。

3. 追查被遺忘的強積金帳戶

富達提醒打工仔轉換工作時，可考慮整合強積金個人帳戶，將數個以前擁有的強積金帳戶合而為一，減少管理強積金的時間及精力。

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責任編輯：曹佩鈞

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