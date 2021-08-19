  • 30°C
香港時間 : 2021819日 (週四) 15:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理財調查】擔心管理財務　4成香港女性憂退休儲備不足

退休規劃 15:02 2021/08/19

分享：

富達國際發布《全球女性投資理財報告》調查結果，在英國、德國、內地、台灣、香港和日本6個市場訪問了逾萬名男女，發現女性在着手準備退休的規劃上投入度不足，每月的退休金供款額均少於男性，出現明顯的退休儲備缺口。近半香港女性擔心管理財務，只有4成的受訪女性認為投資適合自己。

【調查：76%受訪者冀實現財務自由 惟3成在職人士退休零準備：按此

憂慮退休儲備不足

調查發現，近8成香港女性受訪者把大部分金錢存於個人帳戶。此外，大部分女性視退休後有足夠資金照顧自己為首要人生目標之一，但仍有4成香港女性憂慮退休金資金缺口的問題，擔心退休儲備不足，比例高於中國內地（8%）及台灣（37%）。

另外，全球女性在準備退休儲備時面對相似的困難。有34%香港女性表示扣除支出後難以再為退休儲蓄，有32%女性則認為缺乏理財知識，為6個地區之最。

近半香港女性對管理財務表示擔心，僅4成受訪女性認為投資適合自己，比例低於男性（50%）。結果反映女性投資信心不足，值得注意的是有近6成受訪女性在儲蓄及投資方面皆作出積極部署。

【香港女性憂退休儲備不足 三步曲掌控退休儲備：按此

因疫情減少儲蓄

調查同時發現，疫情大流行為女性帶來的影響比男性更大。31%的受訪女性表示過去12個月的儲蓄金額減少，而受訪男性只有26%表示出現此情況；有18%的受訪女性直指受疫情影響，減少退休金供款。至於香港方面，有34%的受訪女性指過去一年減少儲蓄，男女之間的退休儲備差距亦達10%。

調查於今年1月7日至12日期間進行，在環球6個市場合共成功訪問了逾1.2萬名男女；在香港則成功訪問了2,006名18歲或以上的成年人，其中包括1,097名女性和909名男性。 

 

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 退休規劃

相關文章

【財務自由】美國夫婦38歲提早退休　退休近30年最大挑戰竟然是……
2021/08/11
【財務自由】美國夫婦38歲提早退休　退休近30年最大挑戰竟然是……
【退休理財】調查：港人平均理想退休年齡為62歲　最多人揀被動收入來源是……
2021/08/13
【退休理財】調查：港人平均理想退休年齡為62歲　最多人揀被動收入來源是……
【退休規劃】美國退休研究　富裕退休人士有3大共通點
2021/08/18
【退休規劃】美國退休研究　富裕退休人士有3大共通點

你可能感興趣

【財務自由】美國夫婦38歲提早退休　退休近30年最大挑戰竟然是……
16:40 2021/08/11
【財務自由】美國夫婦38歲提早退休　退休近30年最大挑戰竟然是……
【退休理財】調查：港人平均理想退休年齡為62歲　最多人揀被動收入來源是……
12:10 2021/08/13
【退休理財】調查：港人平均理想退休年齡為62歲　最多人揀被動收入來源是……
【退休規劃】美國退休研究　富裕退休人士有3大共通點
16:55 2021/08/18
【退休規劃】美國退休研究　富裕退休人士有3大共通點

最新專欄文章 更多

【退休規劃】美國退休研究　富裕退休人士有3大共通點
2021/08/18
【退休規劃】美國退休研究　富裕退休人士有3大共通點
【財務自由】追求財務自由只為逃離職場？過來人分享為何放棄追求提早退休
2021/01/14
【財務自由】追求財務自由只為逃離職場？過來人分享為何放棄追求提早退休
退休 疫情 退休金 儲蓄 富達 香港 英國 日本 德國 台灣

下一篇文章

【退休規劃】美國退休研究　富裕退休人士有3大共通點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

儲蓄保險搵笨？網民分享斷供經歷：無諗清楚就買咗
儲蓄保險搵笨？網民分享斷供經歷：無諗清楚就買咗
【退休規劃】美國退休研究　富裕退休人士有3大共通點
【退休規劃】美國退休研究　富裕退休人士有3大共通點
【退休理財】調查：港人平均理想退休年齡為62歲　最多人揀被動收入來源是……
【退休理財】調查：港人平均理想退休年齡為62歲　最多人揀被動收入來源是……
【財務自由】美國夫婦38歲提早退休　退休近30年最大挑戰竟然是……
【財務自由】美國夫婦38歲提早退休　退休近30年最大挑戰竟然是……
【財務自由】28歲賺夠千萬提早退休　全靠呢兩個理財方程式
【財務自由】28歲賺夠千萬提早退休　全靠呢兩個理財方程式
【退休規劃】50歲夫婦擁逾3000萬資產　提早退休唔憂無錢應諗乜？
【退休規劃】50歲夫婦擁逾3000萬資產　提早退休唔憂無錢應諗乜？