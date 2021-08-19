【理財調查】擔心管理財務　4成香港女性憂退休儲備不足

富達國際發布《全球女性投資理財報告》調查結果，在英國、德國、內地、台灣、香港和日本6個市場訪問了逾萬名男女，發現女性在着手準備退休的規劃上投入度不足，每月的退休金供款額均少於男性，出現明顯的退休儲備缺口。近半香港女性擔心管理財務，只有4成的受訪女性認為投資適合自己。

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憂慮退休儲備不足

調查發現，近8成香港女性受訪者把大部分金錢存於個人帳戶。此外，大部分女性視退休後有足夠資金照顧自己為首要人生目標之一，但仍有4成香港女性憂慮退休金資金缺口的問題，擔心退休儲備不足，比例高於中國內地（8%）及台灣（37%）。

另外，全球女性在準備退休儲備時面對相似的困難。有34%香港女性表示扣除支出後難以再為退休儲蓄，有32%女性則認為缺乏理財知識，為6個地區之最。

近半香港女性對管理財務表示擔心，僅4成受訪女性認為投資適合自己，比例低於男性（50%）。結果反映女性投資信心不足，值得注意的是有近6成受訪女性在儲蓄及投資方面皆作出積極部署。

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因疫情減少儲蓄

調查同時發現，疫情大流行為女性帶來的影響比男性更大。31%的受訪女性表示過去12個月的儲蓄金額減少，而受訪男性只有26%表示出現此情況；有18%的受訪女性直指受疫情影響，減少退休金供款。至於香港方面，有34%的受訪女性指過去一年減少儲蓄，男女之間的退休儲備差距亦達10%。

調查於今年1月7日至12日期間進行，在環球6個市場合共成功訪問了逾1.2萬名男女；在香港則成功訪問了2,006名18歲或以上的成年人，其中包括1,097名女性和909名男性。

責任編輯：曹佩鈞

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