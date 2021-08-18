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【MPF】7月香港股票負回報反錄78億元淨流入　駿隆籲從中長綫投資角度管理

強積金 18:51 2021/08/18

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駿隆公布強積金市場佔有率報告，指出業界龍頭首三位為宏利、滙豐及永明，市場佔有率分別為25.4%、18.2%、10.7%。在過去1年，永明及宏利錄得最明顯增幅，升幅分別是1.2%及0.9%，相反滙豐的市場佔有率則下滑最多，跌0.9%。

7月份強積金營運商市場佔有率（前10名）

資料來源：駿隆

基金資產類型淨流向方面，雖然今年7月強積金市場的香港股票基金錄得負回報，市場仍在同月轉換共約78億元至該類型基金（包括主動型和指數追蹤基金），反映滯後情況。而美國股票和預設投資策略（核心累積基金）亦分別錄得9.4億元和 5.5 億元的淨流入。

反觀保證基金和強積金保守基金則分別錄得共78億的淨流出，代表市場仍然對保守和債券基金持較不樂觀的看法。駿隆建議投資於香港及大中華市場的成員從中長綫投資角度管理；而資產配置較多元化的成員則可考慮回報表現較強的市場，例如北美及歐洲的基金。

7月基金資產類型淨流入及淨流出情況

    點擊圖片放大

對於整體資金流向及個別基金表現，駿隆集團執行董事王玉麟分析指，自今年5月至7月，股票資產連續3個月錄得淨流入共160億元，資金更於7月加速流入股票市場，而更多是流入香港股票基金。建議強積金成員除了資產類別及板塊外，亦應留意所參與的強積金計劃是否能提供目標回報。

【7月強積金每人平均蝕8,456元　積金局：別擔心短期波動　忌捕捉市況：按此

另外，駿隆同時在報告中列出今年初至今十大表現最佳成份基金。表現最好的為宏利環球精選（強積金）計劃下的宏利MPF歐洲股票基金，升幅達24%。其次是同一個計劃下的北美股票基金。

■年初至今表現最佳10隻強積金成分基金■

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想知更多有關MPF資訊，可留意強積金懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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