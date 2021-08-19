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【BNO移民英國】再進修更容易搵工？　英國10大高起薪點科目　讀呢科畢業年薪近40萬！

個人增值 18:55 2021/08/19

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移民，可能要放棄在港的高薪厚職，一切都要重來，並不是所有人都能接受到，不少人就希望移民安定下來後，繼續發展自己的事業。以移民英國為例，在英國有些需要專業資格的工作並不承認香港的牌照或學歷，例如想在英國成為教師，便需要完成當地承認的課程。因此若想在英國更容易找到工作，重回大學做研究生，修讀碩士學位便是一個好選擇。

在英國讀研究生學費貴，當然希望可以選擇出路最多、最缺人才、畢業起薪點最高的科目修讀。根據高等教育統計局（HESA）於2020年公布的數據顯示，熱門科目例如教育行業，就業率高達9成，而科技工程、電腦科學等在港較冷門的學科，就業率亦接近8成，不怕進修完找不到工作！



■英國讀碩士，咩科就業率最高？■

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醫療科在香港一向被視為「搵食科」，在英國同樣也「有錢途」，畢業生年薪可達36,000英鎊（約38萬港元）。而電腦科學、科技工程等在香港較冷門的科目，於英國的薪酬也相當不錯，平均年薪約32,000英鎊（約34萬港元）。想在英國進修後找到薪高糧準的工作，可以諗諗以下科目！

■英國10大高起薪點科目，讀呢科畢業年薪近40萬？■

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【英國樓價最易負擔10城市　樓價最平城市平均167萬港元可做業主：按此

【8大大學畢業生年薪比較　邊科薪酬最吸引？：按此

 

責任編輯：嚴熹曼

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就業 大學 畢業 科目 碩士 移民 BNO 英國

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