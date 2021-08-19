【追劇推介】Netflix大熱醫療美劇《妙手仁醫》　自閉症天才醫生獨特魅力最吸睛

▲ Netflix熱門美劇《妙手仁醫》改編自大受歡迎的韓國醫療劇《Good Doctor》。

醫療劇一直是熱門的劇集主題，從元老級的《仁心仁術》（ER），至長拍長有的《實習醫生》（Grey's Anatomy），熱潮從未減退。上月初上架的美國醫療劇《妙手仁醫》（The Good Doctor），登場至今個半月，聲勢強勁。即使撞期另一套大受歡迎的Netflix自製醫療劇《機智醫生生活2》，仍然搶佔熱門榜之列。

醫護救傷扶危，既熱血又神聖，而且幾乎時刻面臨生死關頭，作為電視劇自然可觀性極高。不過當觀眾已看過急症室的危急緊湊、醫療體系的權力鬥爭，又或是實習醫生的成長故事後，醫療劇還可以怎麼拍？答案是患有自閉症的天才醫生故事。

▲ 原版韓劇只有 20 集，美版就改編為季度連續劇，已播畢4季。（電視劇照）

《妙手仁醫》英文名為The Good Doctor，翻拍自2013年的同名韓國電視劇。美國版在2017年首播，收視報捷，今年6月剛播畢第四季，已續播第五季。促成翻拍的機遇當然由於原版的成功，而在開拍之前，更加引起製作過《醫神》（House）的著名製作人David Shore的興趣，主動接洽版權方，最後共同參與改編製作。

▲ Murphy作為醫生擁有高超的技巧，但與病人溝通則鬧出不少問題。（電視劇照）

突破社交障礙做醫生

電視劇主角Shaun Murphy是位患有自閉症和學者症候群的天才外科醫生，簡單而言，即是一位有社交障礙的天才。天才本身就難和其他人合作，還要患有自閉症，可想而知，電視劇的重點在於Murphy和其他人的衝突。

劇集好看的原因可以很多，《妙手仁醫》其中一大魅力近似《醫神》，即主角的獨特人設和個人魅力。飾演Murphy的英國年輕演員Freddie Highmore，將自閉症患者的特徵演繹得細緻又自然。無論是身體四肢的不協調感、或細微的小動作，如不能長時間直視別人眼睛說話、雙手經常交疊等，不過分誇張的同時突出了他的獨特性。

▲ 劇中對於 Murphy和院長之間互相信任、依賴的關係着墨不少。（電視劇照）

大部分醫療劇都有既定的基調，如《機智醫生生活》走溫情路綫，沒有那種令人咬牙切齒的典型奸角；或如《醫神》揭露人性的風格，幾乎每集都有欺瞞和充滿目的的舉動。《妙手仁醫》則兼而有之，有借Murphy之口直接指出醫院體制的腐敗和各醫生的問題，也有面對病人時的感人場面。不過整體氛圍還是偏向溫情，如果嫌《醫神》過分現實殘酷，卻又覺得《機智》太美好離地的話，《妙手》那種不多不少的寫實和恰到好處的治癒感，或許正合心意。

▲ 《妙手仁醫》亦加入愛情綫，令人期待Murphy的改變。（電視劇照）

後製人體結構眩目吸睛

劇中另一點令人看得過癮的，是以電腦後製表現Murphy的思考過程。因為具學者症候群的他擁有完美的記憶力、絕佳的空間智能，每當他判斷病患情況時，清晰的人體結構、器官、血管圖像在旁邊快速演示，即使聽不明白艱澀的醫學專有名詞，也能從畫面中體會當中的複雜性和危急程度。這種觀看樂趣，也是《妙手》比之前醫療劇「進步」之處，甚至因而加添了點像偵探劇的解謎感。

▲ 醫療劇中不乏真實的手術場面，令人看得緊張投入。（電視劇照）

近年愈來愈多以精神疾病為主題的電視劇，不單純是影視主題上的拓展，對觀眾而言也是一種成長。從一開始的獵奇眼光，漸漸變得理解、甚至明白當事人的困境和成長，就像Murphy身邊的上司、同僚，一步步放下成見，接納他的獨特性。治癒人心的娛樂能讓人在忙碌日常中得到放鬆，相信也能一點一滴影響現實世界，改變舊有的封閉觀念。