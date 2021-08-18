▲ 【內地升學】政府上學年發放約4,900萬元 資助逾3800港人升讀內地大學

政府推出內地大學升學資助計劃，前往內地修讀學士學位課程的港人提供資助。教育局公布，2020／21學年發放資助額約4,900萬元，有3,833名受惠學生，當中有一半為文憑試收生計劃入讀的學生，整體受惠人數較2019／20學年增近兩成。

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2020／21學年共3,833名學生受惠

教育局書面回覆立法會議員查詢指，截至上月31日，接獲4,277個申請，當中近9成申請獲批，受惠學生為3,833名。當中2,721名獲經入息審查的全額資助，784名獲半額資助，亦有778名獲免入息審查資助，合共發放約4,900萬元資助額。

政府自2014／15學年推出計劃以來，每年領取資助的人數持續上升，推出計劃首年僅有263名學生受惠，至近年已躍升至每年約3,000名學生。截至今年7月31日，2020／21學年合共3,833人獲政府資助到內地升學，比起2019／20學年的3,218人升19%，比2018／19學年的3,147人多逾兩成。

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據政府數據，2020／21學年最多獲資助學生入讀院校，依次為暨南大學、華僑大學 、廣州中醫藥大學、中山大學及北京中醫藥大學。

根據資料，內地大學升學資助計劃的申請資格分別為擁有香港居留權或香港入境權，或持單程證來港、在香港接受及完成高中教育，以及在指定的186所內地院校修讀學士學位課程。申請免入息審查資助則需另符合文憑考試考獲「3322」的成績的要求。經入息審查的全額資助為每年16,800元，半額資助為8,400元；免入息審查資助則為每年5,600元，資助款項會按年發放。

教育局預計，將於本月中接受2021／22內地大學升學資助計劃申請，有關詳情將於稍後公布。

責任編輯：李瑩

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