  • 29°C
香港時間 : 2021818日 (週三) 19:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大灣區】廣東發布大灣區急需緊缺人才目錄　技能人才需求大

個人增值 17:20 2021/08/18

分享：

廣東省人社廳昨日（17日）發布《2020年粵港澳大灣區（內地）急需緊缺人才目錄》。當中指出，大灣區企業對高學歷人才的需求呈上升趨勢，粵港澳大灣區內9市急需緊缺人才數量最多的是製造業，從未來3年至5年的需求情況看，企業對技能人才的需求最大。

《目錄》所採用數據來源於粵港澳大灣區內地城市近1.7萬家企業，覆蓋七大戰略性新興產業和其他重點產業共26類，涵蓋超5.77萬個急需緊缺人才崗位，涉及316類職位和403類專業，人才需求總量逾33.17萬人。

【珠海橫琴12項改革措施全市複製推廣　港澳人士購買一手樓全程綫上自助繳稅：按此

整體來看，粵港澳大灣區內9市急需緊缺人才數量最多的是製造業，超過總需求人數的一半。從學歷來看，企業對高學歷人才的需求愈來愈高，本科學歷的需求比例將由現在的14.55%提升至20.9%。從產業來看，金融業、科學研究和技術服務業、教育培訓業對本科及以上學歷人才需求分別達到85.48%、62.13%和54.65%。

從職位來看，需求排名前30的職位主要涉及技術研發、貿易銷售、行政管理等方向的崗位。其中，出現頻率最高的是產品開發師，其次為軟件工程師和銷售經理。從需求專業來看，企業有較高需求的專業包括機械設計製造及其自動化、信息與計算科學、市場營銷等。

 

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

【大灣區】珠海橫琴12項改革措施全市複製推廣　港澳人士購買一手樓全程綫上自助繳稅
2021/08/16
【大灣區】珠海橫琴12項改革措施全市複製推廣　港澳人士購買一手樓全程綫上自助繳稅
【健康增值】拆解間歇性斷食減肥背後原理　斷食幾耐先有效？
2021/08/15
【健康增值】拆解間歇性斷食減肥背後原理　斷食幾耐先有效？
【健康增值】咖啡係養生大敵？　中醫師解構咖啡燥熱迷思　揀豆都有影響！
2021/08/14
【健康增值】咖啡係養生大敵？　中醫師解構咖啡燥熱迷思　揀豆都有影響！
【東京殘奧】今屆殘奧金牌獎金加倍至80萬　香港24名運動員將參與8項目
2021/08/13
【東京殘奧】今屆殘奧金牌獎金加倍至80萬　香港24名運動員將參與8項目
【大灣區】廣東正式發布金融「十四五」規劃　加快銀行保險市場聯通研徵信通保險通
2021/08/10
【大灣區】廣東正式發布金融「十四五」規劃　加快銀行保險市場聯通研徵信通保險通
大灣區 銷售 市場營銷 貿易 金融 軟件 行政管理 工程 廣東省

上一篇文章

【內地升學】政府上學年發放約4,900萬元　資助逾3800港人升讀內地大學

下一篇文章

【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧　為股市、樓市、宏觀經濟把脈
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【ET財智Talk】內地監管全面升級　專家拆解背後原因（立即收看）
【ET財智Talk】內地監管全面升級　專家拆解背後原因（立即收看）
【大灣區】珠海橫琴12項改革措施全市複製推廣　港澳人士購買一手樓全程綫上自助繳稅
【大灣區】珠海橫琴12項改革措施全市複製推廣　港澳人士購買一手樓全程綫上自助繳稅
會考2科合格　現擁逾10個物業　當年「廢青」今日都可以係「樓神」！
會考2科合格　現擁逾10個物業　當年「廢青」今日都可以係「樓神」！
李嘉誠教路：投資呢樣嘢包賺無蝕！
李嘉誠教路：投資呢樣嘢包賺無蝕！
【理財二三事】你的銀包如何　你的財富也必如何？
【理財二三事】你的銀包如何　你的財富也必如何？
香港置業難　每個年代為上車都有犧牲　財叔買樓致富只因唔想「瞓街」
香港置業難　每個年代為上車都有犧牲　財叔買樓致富只因唔想「瞓街」