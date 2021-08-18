【大灣區】廣東發布大灣區急需緊缺人才目錄　技能人才需求大

廣東省人社廳昨日（17日）發布《2020年粵港澳大灣區（內地）急需緊缺人才目錄》。當中指出，大灣區企業對高學歷人才的需求呈上升趨勢，粵港澳大灣區內9市急需緊缺人才數量最多的是製造業，從未來3年至5年的需求情況看，企業對技能人才的需求最大。



《目錄》所採用數據來源於粵港澳大灣區內地城市近1.7萬家企業，覆蓋七大戰略性新興產業和其他重點產業共26類，涵蓋超5.77萬個急需緊缺人才崗位，涉及316類職位和403類專業，人才需求總量逾33.17萬人。

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整體來看，粵港澳大灣區內9市急需緊缺人才數量最多的是製造業，超過總需求人數的一半。從學歷來看，企業對高學歷人才的需求愈來愈高，本科學歷的需求比例將由現在的14.55%提升至20.9%。從產業來看，金融業、科學研究和技術服務業、教育培訓業對本科及以上學歷人才需求分別達到85.48%、62.13%和54.65%。



從職位來看，需求排名前30的職位主要涉及技術研發、貿易銷售、行政管理等方向的崗位。其中，出現頻率最高的是產品開發師，其次為軟件工程師和銷售經理。從需求專業來看，企業有較高需求的專業包括機械設計製造及其自動化、信息與計算科學、市場營銷等。

責任編輯：鄭樂怡

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