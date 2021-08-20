潮著高檔「白飯魚」　精選初秋9大白色球鞋

球鞋市道暢旺，熱潮沒有因為疫情而減退，當中以白色的球鞋銷情最好，無他，白色球鞋無論配甚麼服裝都無往而不利，難怪每個品牌都會有一對甚至多款白色球鞋促銷，今日就為大家帶來數款經典和最新的款式。

▲ 一直以來，都是白色的球鞋最容易與不同的服裝作出配搭，因此，亦穩佔暢銷寶座。（圖片由hbx.com提供）

▲ Prada Wheel球鞋。（$10,900/ 圖片由品牌提供）

Prada再生尼龍

作為一個超級品牌，Prada對保護環境責無旁貸，於是決定在今年底將品牌的尼龍產品全面使用回收尼龍，藉此證明奢侈品牌可以在不犧牲利潤的情況下變得更加可持續。

因此，除了早前不少手袋已經用上環保尼龍外，最近亦可發現球鞋都用上環保物料，例如這對Prada Wheel球鞋，靈感來自70年代的運動鞋，鞋身選用再生尼龍面料，配合如像越野電單車的輪胎坑紋鞋底，整對非常吸引。

▲ Common Projects球鞋。（$3,750/圖片由Kapok提供）

Common Projects 白鞋經典

要說一對白球鞋可以造就年銷過百萬歐元生意的品牌，就一定非Common Projects莫屬。

品牌建立於2004年，由曾任藝術總監的Peter Poopat和製鞋品牌總監Flavio Girolami 一同創立，他們為了想製造出一雙讓兩人都滿意的球鞋而將鞋面的細節完全去蕪存菁，如此簡單的設計，竟然征服了全世界的潮人，到今時今日，自認時尚的你究竟買了沒有？

▲ Palm Angles球鞋。（$3,281/圖片由hbx.com提供）

Palm Angles 死亡小熊

近年街頭品牌當道，來自意大利的Palm Angles是其中一員，品牌由喜愛美國西岸風格的Francesco Ragazzi於2015年創立。

不過，有趣的是品牌近年熱賣的不是充滿夏日風情的服裝，而是將Teddy Bear毛公仔的頭斷下來圖案，今回這圖案移師到白球鞋身上，配合棕色毛巾面料刺繡，做到這個既有趣其實又帶陰暗面的設計。

▲ Maison Margiela X Reebok球鞋。（$4,860/圖片由品牌提供）

Maison Margiela X Reebok白色忍者

由Martin Margiela設計的Tabi Shoes，是這位解構大師有一次去到東京看見有工人穿上「忍者鞋」而啟發靈感，現在品牌的設計師John Galliano當然繼續將這設計沿用下來，而且夥拍Reebok推出運動鞋版本，圖中這對高筒白球鞋是來自Reebok的70年代款式，於鞋面經多重切割後帶來嶄新模樣。

▲ Valentino X Craig Green球鞋。（$9,500/圖片由品牌提供）

Valentino X Craig Green聯乘出品

Valentino慶祝品牌經典Rockstud鉚釘10周年，由去年開始推出了Valentino Garavani Rockstud X企劃，將會陸續找來不同設計師合作為品牌最著名的招牌式設計Roskstud帶來新意。

但真正打開序幕，還是來到今年這一對由英國時裝設計師Craig Green設計的Craig Green X Rockstud X Valentino Garavani球鞋，球鞋鞋底雕刻有大顆Rockstud鉚釘，如像刺蝟般的球鞋，既有趣又帶來重新視野。

▲ Maison Margiela Replica油漆球鞋。（$4,970/圖片由品牌提供）

Maison Margiela重塑經典

設計師Martin Margiela事先張揚，當年推出圖中這對球鞋的款式來自70年代奧地利的出品，為了向這款式致敬於是重新生產，給予Replica Sneakers這名字，今次在鞋身塗上白油，叫人一看就懂得是品牌的出品。

▲ Alexander McQueen Deck lace-up Plimsoll球鞋。（$3,900 /圖片由品牌提供）

Alexander McQueen全新厚底創作

大家一提起Alexander McQueen的球鞋，都立時會想起他厚底的Oversized Sneakers，熱賣多年過後，是時候須要有另一款鞋接力，而答案是今個秋冬推出了這一對名為Deck lace-up Plimsoll球鞋，圓頭設計，帆布鞋身，最重要的仍然可見品牌球鞋上招牌式的厚底，不知道大家喜歡舊有的鞋款，還是這位初來步到的「白飯魚」？

▲ Mr.P環保球鞋。（$2,102/圖片由mrporter.com提供）

Mr. P 百分百環保

由時裝郵購網站mrporter.com開發的品牌Mr. P，推出的球鞋亦絕不馬虎，屬百分百環保產品，首先鞋面和鞋舌都應用了VEGEA的生物材料製成的柔軟葡萄皮革，原來這種素皮革是由意大利葡萄酒業生產葡萄酒時產生的副產品（葡萄皮，枝莖和種子）製成，其品質、外觀和觸感不亞於傳統皮革。但與普通皮革不同，素皮革的生產過程中不會涉及有毒溶劑或重金屬。

其次是內裡是onSteam纖維，這一種纖維既可回收，而且透氣度高和吸汗力特強，可吸引其重量八倍的液體。至於最後的鞋底是用上30%再生橡膠製成的意大利 Margom橡膠鞋底，如此環保的一雙球鞋，絕對值得購入。

▲ Valentino One Stud,Only One球鞋。（$6,600/圖片由品牌提供）

Valentino一粒釘

Craig Green為Valentino設計出一款鞋底用上大量鞋膠狀鉚釘的球鞋，而來到Valentino的設計，則推出只有一粒大鉚釘的One Stud,Only One的鞋款。球鞋有低筒和高筒選擇，鉚釘造型以注模技術呈現於鞋踭和鞋底邊框上，對球鞋有認識的朋友，一看就會知道用上傳統式鞋款造型，由此來看，原來這一種早年曾經大行其道的鞋款，在今天來看依然不覺過時。