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【理財二三事】人到中年　5個理財要點你一定要知！

個人增值 18:10 2021/08/18

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人到中年　呢幾個理財要點　你一定要知道！

踏入3字頭，如果你未有管理好你的個人財富，未來你可能會墮入每天都要為錢而煩惱的生活。但只要你記住以下數個理財要點，或許將會可以幫你在未來更好地掌控自己的人生，好好享受生活。

要點一：要有計劃

你清楚自己每個月的支出嗎？例如家庭支出、生活費、租金、保險費用或娛樂等費用，每一項與你收入的佔比為多少？這些都應該要先有計劃，而不是每個月任由這些費用消耗你的收入。

當你列出所有項目以後，你可以排列支出優先順序，當月若生活費支出超支，可以在娛樂費用方面去控制等。

踏入3字頭，相信你一定有存款，然而你的存款目標具體嗎？例如一個特定的金額，要還清學費、或要在多少年內存下買樓的首期、結婚基金等，在你人生不同階段都會有不同的目標，定下具體銀碼，有清楚的理財計劃及目標，對你未來的財務健康會有很大幫助。

要點二：記帳

每天記下自己的支出這件事，不是小事也不是只是小孩子的事，每天只花數分鐘時間記下當日的支出，這樣可以讓你意識自己那些有費其實可以避免。例如這個月買茶飲、咖啡的次數會否過多？健身會藉費用是否仍然值得繼續交等等。記帳可以讓你在生活中不斷調節個人的消費習慣，減省無謂開銷。

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要點三：買合適自己的保險

買保險是為了你將來的生活可以有更多的保障，你應該最少要有一份適合自己的保險，並且定期回顧自己保險的供款情況。有部分保險更加會投資理財的功能，你可以多留意個人買了甚麼類型保險，並定期作調整。踏入中年，不同的病痛都有機會找上門，但只要有買保險，你的健康及財產都可以得到多一點保障。

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要點四：不依懶信用卡

信用卡實在太方便，不過你往往會在不知不覺中花費多了，如你1個月收入2萬元，這個月卻碌上花3萬元，便是超支，但用信用卡就會比較沒有實在感。用現金付款時，你的真實感覺會比較大，因為知道自己不夠錢，你會限制自己。所以為了限制自己支出超預算，你可以選擇帶現金出街，不要過度依賴信用卡。

另外，都市人生活忙碌，往往會忘記找卡數，結果被銀行罰款及循環利息費用一直追着，其實只要在電話裡記下每個月找數的日期，你可以每個月省下不必要的利息或罰款開支。

要點五：了解個人的需要

人的慾望往往無盡，人到中年應該學習清楚個人需要甚麼，清楚個人的需要。有時候可以獎勵自己，買一些想要的東西，但日常生活中，每次購物時都應該思考一下個人是否真的有需要，或者買了會否用得着，而不是買回家放着。
 

責任編輯：陳玉蓮

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