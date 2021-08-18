【退休規劃】美國退休研究　富裕退休人士有3大共通點

隨着通脹情況加劇，生活成本愈來愈高，退休所需儲備亦隨之增加。美國近日一項退休調查指出，發現富裕退休人士有3個共通點。如果你都想過富裕的退休生活，可以參考一下。

美國勞工福利研究所（EBRI）旗下退休研究中心，找來2,000名62至75歲、資產少於100萬美元（約779萬港元）的退休人士，並把他們分為5個組別，分別是富裕、舒適、一般、勉強夠用和艱難。那麼能夠過富裕生活的退休人士，他們的共通點又是甚麼？

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1. 已償還所有按揭貸款

調查結果顯示，富裕退休人士大多已完成所有按揭供款。還清樓宇按揭費用可以令支出大幅下降，有助增加退休儲備。當還清按揭供款後，只需要負責物業稅及維修費用，大大減低退休後的房屋成本。

2. 沒有卡數及汽車貸款

這項調查發現，大部分富裕退休人士均沒有卡數問題及汽車貸款。根據調查結果，只有5分1的富裕退休人士有卡數及汽車貸款。至於一般退休人士，約半數人有卡數或汽車貸款。

由於信用卡的利息驚人，若沒有準時還款，卡數就會好像滾雪球一樣增長，影響退休生活。

3. 擁有最少249萬港元儲蓄

富裕類別的退休人士擁有超過32萬美元（約249萬港元）的退休儲備，不過所需退休金是個人消費及生活習慣而定。

不少人會根據4%法則計算退休後的生活費。只要在退休第一年，從自己退休存款中提取不超過4.2%的本金，之後每年依通脹率微調，即使到百年歸老那一天，也花不完退休金。

責任編輯：曹佩鈞

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