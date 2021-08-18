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【ESG】憂移民疫情生活成本難挽金融人才　金發局建議大學引入ESG課程迎合趨勢

綠色金融 15:30 2021/08/18

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香港金融發展局（金發局）發表《未來的職場展望：香港可持續發展及數碼經濟下的金融人才》研究報告，認為本地金融發展前景樂觀，但同時憂慮疫情、生活成本及移民外地或致人才流失。報告建議從6大方面培育、挽留和吸引人才，當中包括建議促進培養本地金融科技和環境、社會及管治（ESG）人才，以迎合綠色金融發展的大趨勢。

【ESG策略師月薪高達10萬元 為何ESG人才如此吃香？：按此

憂移民致人才流失

金發局研讀超過20項有關香港、中國及海外人才趨勢的研究，與24名金融機構高管、13位行業團體代表和11名金融機構人力資源主管或獵頭專家進行深入訪談，並向400名專上學生及現職金融服務從業員進行調查，了解市場趨勢、僱主及僱員觀點，再撰寫今次的研究報告。

報告指出，雖然大多現職從業員及有意入行人士受訪時亦表示，對未來3年的行業前景感到樂觀。但與此同時，在挽留金融業人才方面，本港正面臨3大不確定因素，分別是疫情大流行下，導致經濟前景欠明朗；本港生活成本持續上升，以及移民潮下，部分人才為獲得更佳的醫療保健或讓子女有更好的教育，而選擇離港發展。

【可持續投資熱潮帶動需求 亞洲金融業渴求ESG人才：按此

建議大學引入ESG課程

針對金融科技及ESG的未來發展，金發局提出6大政策建議，以培育、挽留及吸引相關人才。當中包括建議通過補貼支持香港專業人士在海外和內地就業，業建立由政府單獨或聯合運營的實習和學徒計劃體系，以及制定及更新涵蓋金融服務業內不同領域的核心能力路綫圖，激勵私營金融科技企業參與課程開發與應用等。

據金發局調查顯示，在學校培訓中，ESG尚未得到足夠的重視。為迎合ESG投資大趨勢，金發局建議，在大學課程中引入ESG課程作為商科專業相關學科（例如工商管理、經濟學、財務和會計）本科生的必修學分，激發學生對ESG的興趣和意識，為他們做好準備以進入就業市場。

另外，針對行內初級人員及中高級管理層的培訓，金發局建議，擴展持續進修基金（CEF）可獲發還款項課程，以涵蓋更多金融科技和ESG方面的專業培訓。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 綠色投資

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