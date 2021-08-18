【投資展望】新興市場疫後強勁復甦　長綫具吸引力

▲ 【投資展望】新興市場疫後強勁復甦 具長綫投資吸引力

關於投資新興市場的兩個問題愈來愈普遍，投資者將時間分配給新興市場股票是否有意義？根據摩根士丹利資本國際的新興市場指數的歷史數據，現在比2020年3月的低位已回升近1倍，投資者是時候考慮退出嗎？

【中產推動內需 助新興市場強勢反彈 均衡配置價值股增長股：按此】



新興市場具長綫吸引力



發展中經濟體佔全球人口約85%，並佔全球國內生產總值（GDP）近一半，這在很大程度上要歸功於迅速擴大的中產階級。這些經濟體不僅貢獻了世界經濟產出的很大一部分，而且它們的總體GDP在這次疫情中也顯示出彈性，預計今明兩年會反彈更多。

根據國際貨幣基金組織（IMF）1月份發布的《世界經濟展望》（World Economic Outlook），預估成熟經濟體2020年下降4.9%，今年將增長4.3%，2022年將增長3.1%。相比之下，新興經濟體和發展中經濟體在2020年共計下降2.4%，2021年將增長6.3%，明年將增長5%。



新興市場不僅長期投資機會十分具有吸引力，而且放在投資組合也能起到分散投資的作用。從1988年成立起至2020年12月31日，摩根士丹利資本國際新興市場指數實現了10.2%的年化總回報率，接近標準普爾500指數11%的年化收益率，而且比摩根士丹利資本國際成熟市場指數的5.4%漲幅更具吸引力。重要的是，因為新興市場的表現與成熟市場的表現相關性較低，在市場周期內提供了有意義的資產多元化。

【下半年亞洲債券市場展望 柏瑞投資劉曙明教你掌握機遇：按此】



與成熟市場相關性較低



2020年許多新興市場的經濟狀況看起來很強勁，但新冠肺炎的蔓延，以及俄羅斯和沙特阿拉伯之間在較小程度上的石油價格戰，最終導致第一季度成為自金融危機以來全球股市表現最差的一個季度。隨着市場普遍感到恐懼，避險情緒隨之而來，投資者紛紛轉向安全領域，導致資本流出新興市場，並流入美元。對於宏觀上對石油敏感度較高的新興市場經濟體，以及那些被視為過度依賴外國投資的新興市場經濟體來說，這種影響尤其痛苦。



儘管如此，隨着疫苗研發推動貿易重啟，美國大選緩和地緣政治緊張局勢，新興市場股市在2020年以前所未有的高價結束。摩根士丹利資本國際新興市場指數第四季度的回報率僅略低於20%，為十多年來的最高季度回報率。



新興市場亦能為投資者實現吸引的回報，從2008年12月31日到2020年12月31日，摩根士丹利資本國際新興市場指數的年度表現為10%。要注意的是，在此期間，摩根士丹利資本國際新興市場指數的季度表現，超過標準普爾500指數逾50%，再次說明新興市場的行為與其已發展國家的市場不同，並再次說明維持對新興市場的分配，可增強資產分配多樣化的論點。

多元配置宜加入新興市場

在新冠疫情爆發後，許多結構性驅動因素將重新成為大家關注的焦點，並有利於新興市場在2021年的表現。其中，資本市場繼續擴大和深入、收入增加、中產階級擴大和新型產品和服務，不斷滲透到許多新興市場經濟體，推動了消費趨勢。再加上全球大規模的流動性注入、超寬鬆利率、疲軟的美元、全球增長加速以及新冠病毒疫苗的部署，新興市場股票在2021年應該會處於有利地位。

事實上，根據美林證券最近的一項全球基金經理調查顯示， 62%的全球基金經理將增持新興市場，三分之二的人預測新興市場將成為今年表現最佳的資產。的確，新興市場波動很大。但我們強烈認為，基於引人注目的長期回報和投資組合多樣化的好處，新興市場應在投資者的投資組合中佔有一定的配置比例。