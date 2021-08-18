【退休規劃】50歲夫婦擁逾3000萬資產　提早退休唔憂無錢應諗乜？

踏入50歲，不少人會考慮資產是否足以應付退休生活。50歲的Ella打算明年退休，然後兼職打發時間，老公Alfred則計劃過幾年後退休。按現有保險種類計算，2人每月保費5,000元，人壽保額為400萬元，加上每年交稅儲備，家庭每月支出平均約8萬元，估計退休後支出不會大變。現時2人工作收入為12萬元，資產平均收益約1.5萬元。

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Alfred享有公務員長俸，最快在60歲可提取一次性退休金，他預料屆時數額達500萬元，及後每月還有大概3萬元退休金為入息。目前，夫婦二人居住的物業已完成供款，樓齡約為15年，估計在未來5至10年都不會有大額維修支出。整體而言，Ella退休後，家庭仍能維持正現金流，加上儲蓄，財政不成問題。

【背景】

姓名：Ella及Alfred

年齡：同為50歲

職業：私企人事部經理及公務員

家庭：已婚，沒有子女

【現有資產】

港元及外幣存款：700萬元

強積金累算權益：150萬元

股票及基金：600萬元

年金計劃：500萬元

自住物業：1,500萬元

資產總值：3,450萬元

【家庭每月收支】

收入

每月收入：12萬元

其他收益：1.5萬元

開支

家庭及個人開支：5.5萬元

交稅儲備：2萬元

保險保費：5,000元

【每月結餘】

盈餘：5.5萬元

參加社交活動增交流

他們想知道如何安排資產才能退而無憂，筆者粗略估計這不是問題，反而應考慮退休後如何善用時間，充實生活。Ella常感工作壓力大，因而萌生退休念頭以好好調理身體。較早退休人士須留意社交圈子改變──身邊是否有和你差不多時間退休的朋友呢？退休後總不能大部分時間一人獨處，尤其是伴侶Alfred還會工作數年，所以Ella要多留意有甚麼活動及團體可以參加，擴闊生活圈子來豐富退休生活。總括而言，退休人士時間分配不善，不單影響個人情緒及家人關係，更可能被一些不法之徒誘導去作不當投資或花費，導致財富大縮水。

談過「心事」，接着「講錢」。筆者問到夫婦組合中為何有如此高現金水平，原來是不知如何分布，便甚麼也不做，只保存作銀行存款。其實他們也知道存款利息低，也試過在不同銀行開戶，透過新存款優惠而獲取較高利息，但都只是年息1%，並不滿意。

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善用閒置資金增收入

由於Alfred是公務員，收入穩定且未退休，保存等同6個月生活費的存款作為流動資金已很足夠。根據目前每月支出8萬元，保存50萬元存款可不求回報但求安心。將來退休後，則應該增加存款至1年生活費，但退休後不用交稅，維持相同生活水平下，應急錢增加到100萬元已經非常充裕，目前其餘650萬元可考慮配置到其他資產，提升回報率。

夫婦存款組合中還持有外幣，應以用途做考慮，例如海外置業，生活需要或進修等便是恰當。假如只是投資，必須考慮清楚持有比例，因外幣長期走勢及利息收益一般與國家經濟掛鈎，而經濟往往是周期性，所以長期持有外幣不一定可以像投資其他資產般升值。退休規劃中，保險保障必須做好，確保不會在面對風險時大失預算。他們很久以前已購買了人壽及危疾保障，2人總保障額有400萬元，危疾保障每人有50萬元，剛剛更購買了私人醫療保險。

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【原文刊於第718期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】

林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生咨詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版了多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。