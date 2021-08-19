【消費優惠】Foodpanda Mall首張AEON訂單可享$50折扣 精明消費 10:30 2021/08/19 分享： 為慶祝AEON STYLE旺角店開幕，由即日起至8月31日，於Foodpanda Mall訂購AEON的首張訂單，買滿150元或以上使用優惠碼「TRYAEON」，即可減50元！優惠適用於全綫12間AEON百貨及超市分店。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】譚仔三哥夏日賞 限定煳麻湯三餸米綫超值優惠$42 今日 【消費優惠】譚仔三哥夏日賞 限定煳麻湯三餸米綫超值優惠$42 【消費優惠】優品360任選3件$99 2021/08/18 【消費優惠】優品360任選3件$99 【消費優惠】實惠手機APP $8激搶周 2021/08/18 【消費優惠】實惠手機APP $8激搶周 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至8月17日） 2021/08/17 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至8月17日） 【賞你住】旅發局再推「賞你住」 消費滿$800兼打一針獲酒店優惠（附換領步驟） 2021/08/17 【賞你住】旅發局再推「賞你住」 消費滿$800兼打一針獲酒店優惠（附換領步驟） 超市 旺角 foodpanda 商品 著數優惠 學界優惠 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 疫苗