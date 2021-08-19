【消費優惠】Foodpanda Mall首張AEON訂單可享$50折扣

為慶祝AEON STYLE旺角店開幕，由即日起至8月31日，於Foodpanda Mall訂購AEON的首張訂單，買滿150元或以上使用優惠碼「TRYAEON」，即可減50元！優惠適用於全綫12間AEON百貨及超市分店。

▼ 點擊圖片放大

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】