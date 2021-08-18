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還清疫情積下債務的3個技巧

博客 12:05 2021/08/18

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還清疫情積下債務的3個技巧

在新冠肺炎大流行的年多時間，不少人面對失業問題，並大幅打亂了自己的退休計劃，你可能為了維持生活而背負了相當多的債務。即使你沒有失去工作，或許會為收入減少或增加開支而苦苦掙扎。因此，如果你目前背負着一堆債務，其實你並不孤單。

但你一定不會想讓債務一直壓在身上，並讓利息消耗你更多的錢。以下技巧將幫助你快速擺脫債務──並從過去15個月的事件中繼續前進。

1. 準備過預算緊張的生活

當你試圖還清債務時，能省的每1元都很有幫助。這就是為甚麼做好及執行預算如此重要的原因。一旦你為自己制定了支出計劃，你就可以更輕鬆地確定可以削減的支出類別。你花的錢愈少，你可以用來償還欠款的錢就愈多。

2. 找一份兼職工作賺錢

你的常規全職工作可能只有足夠的錢來支付你的基本開支，讓你幾乎沒有剩餘的錢來解決你的債務問題。解決方案？選擇一個副業或兼職。你可以選擇多種不同的工作機會，因此請考慮你的時間排程，以及最符合你個性和技能的工作類型。如果你在晚上和周末需要靈活性，那麼在餐廳輪班可能不是一個好的選擇，但在家中進行資料輸入的工作可能是適合你。

3. 讓你的債務更便宜

降低債務支付的利率可以幫你更容易消除債務。如果你的信用卡上有欠款，請查看是否可以將其轉移到利率較低的方法上。你還可以選擇申請私人貸款，用它來償還信用卡欠款，然後以低於信用卡收取的利率償還該貸款。

最後建議

疫情影響了很多人的財務狀況，而且影響程度很大。因此，如果你現在負債累累，請不要自責。與此同時，你應採取積極主動的方法來擺脫債務。如果你有預算，願意花時間及心力做一些兼職，並找到降低債務成本的策略性方法，你將可更輕鬆地向還清債務的目標邁進。當然，一旦你沒有債務，努力積累一些儲蓄也是個好主意。這樣下次發生危機時，你就不會被迫陷入重複的苦況。

 

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

【關於HK MoneyClub】

HK MoneyClub為獨立機構，專注為投資者提供投資理財相關資訊及建議，我們希望幫助你掌握自己的財務未來及作出更佳的財務決策。

撰文 : 梁耀康 HKMoneyClub聯合創辦人、CFA

欄名 : 理財MoneyClub

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