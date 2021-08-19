【消費優惠】Pizza Hut超級至尊大批$40　Uber Eats買KFC指定套餐買一送一

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Pizza Hut：超級至尊大批$40

由8月16日至9月24日，Pizza Hut香港慶祝40周年，連續40日推出40元換超級至尊大批優惠，每日設40個名額。在推廣期內，每日下午4時準時在網上開搶！

優惠網站

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2. KFCｘUber Eats：指定套餐買一送一

由即日起至8月22日，用Uber Eats訂購KFC指定1人及2人餐，可享買一送一優惠。此優惠只適用於Uber Eats之外賣速遞，不可與其他推廣優惠或折扣同時使用、亦不可兌換現金或換取其他貨品或優惠。

指定套餐：

精選1人餐(A)、精選1人餐(B)、精選1人餐(C)、精選2人餐及超值2人餐

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3. 日本城：門店買滿$100送$20現金優惠券

由即日起至8月22日，日本城門店推出快閃優惠，於全綫JHC日本城／生活提案／日記士多／多來買買滿100元即送20元現金優惠券。

此不適用於惠顧任何禮券、現金券、美食券及易購點內之大型電器。

優惠券有效日期至8月25日，買滿50元即可使用。

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撰文：hket小編

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