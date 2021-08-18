【海外升學】海外醫療費昂貴　新冠肺炎有得保？　比較5間留學保險？

放完文憑試榜，又放埋JUPAS，莘莘學子的升學計劃都大概已塵埃落定，在本地升讀大學需為開學做準備，若計劃到海外升學，要籌劃的事情就更多，除了學費生活費，醫療保障也是其中之一。

學生遠渡重洋到海外留學，家長當然不希望子女有意外發生。即使不幸遇上意外，也希望子女在海外能獲得最好的醫療服務。但海外醫療費昂貴，萬一發生意外要留醫住院做手術，其醫療費動輒數萬至數十萬，絕對會令留學費用超支。不少國家及學校都有為留學生購買醫療保險，不過大多只提供有限度的醫療保障，想有額外保障，例如牙科及眼科診療、受傷回港後索償本港的覆診費用等，就要購買海外留學保險。

不同國家有不同的醫療保險規定，英國和澳洲的留學生必須購買當地指定的保險計劃，保障範圍會包括門診、藥費、住院費等。美國及加拿大則沒有指定保險計劃，留學生要自行選擇，因此揀選有全面保障功能的留學保險是相當重要。下面5間海外留學保險，包括安盛「卓越」海外升學樂、Starr「智樂遊」海外留學生保險（榮耀）、藍十字「智醒海外升學保」（智尊計劃）、保誠「海外留學寶」（卓越計劃）及蘇黎世「智學保」海外學習保險（專上計劃），本網就為大家比較一下以上留學保險計劃的保障。

■比較5間留學保險，保費最貴一定有包新冠肺炎？■

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安盛保費最平 醫療保額最高

安盛「卓越」海外升學樂保費只需要3,900元1年，比其他四4計劃保費為低，醫療費用保障額亦是最高，達200萬。如在外地不幸受傷染病，除了每年有25次的門診服務外，回港後90日內的看醫生的覆診費用也有25萬保障額，不怕回港仍需繼續就醫的醫療費用沒保障。不過投保年齡最高是35歲，若是35歲以上人士想到外地讀書，安盛「卓越」海外升學樂就不適合投保。

Starr海外門診服務不設次數限制

Starr「智樂遊」海外留學生保險（榮耀）醫療保障額與安盛一樣達200萬，受保範圍包括藥房所配的處方藥物，且回港後90日內的覆診費用比安盛更多一倍，達50萬保障額。除此之外，在海外看門診的費用及次數並沒有限制，亦不需要墊底費及自負額。不過近年新冠肺炎疫情在外國較為嚴重，而Starr的受保範圍並不包含因2019冠狀病毒病（COVID-19）所帶來的任何損失。

保誠保費最高 分基本及卓越計劃

保誠計劃保費達6,160元，看似是五個計劃中最貴的一個，實際上「海外留學寶」（卓越計劃）基本保障的保費只需3,150元，另外3,000元的保費為自選項目的醫療費用保障。因基本保障並不包括海外醫療費用的保障，只購買最基本的計劃保障並不全面，但如果本身已購買留學國家當地的醫療保險，可按個人選擇是否需要額外購入多一重醫療保障。

新冠肺炎疫情保障並非間間有保障

比較的5個保險計劃中，Starr及保誠並沒有保障因2019冠狀病毒病或大流行病所引致的各種費用，因此如果打算去疫情較嚴重的國家就要小心。雖然安盛、藍十字及蘇黎世對新冠肺炎有保障，但亦非所有項目都受保，例如藍十字對「學業中斷保障」項目不受保，但因疫情帶來的醫療費用及其他保障均受保。在疫情下出發的投保人要先查詢清楚計劃涵蓋甚麼項目。

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責任編輯：嚴熹曼

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