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【親子理財】小朋友扭計「人有我有」　家長要適時教呢幾件事！

個人增值 18:05 2021/08/17

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【親子理財】 小朋友扭計　「人有我有」 家長要適時教呢幾件事！

準備開學，小朋友生活在香港這個物質社會，看到朋輩有甚麼都會向家長要求。父母愛錫子女，想盡量滿足他們，這心態也是可以理解的。不過別人有的是不是代表你的孩子都要有呢？作為家長又應該如何教育小朋友理財及觀值觀呢？不如趁暑假趁機教導他們以下的概念。

1. 了解父母的負擔

父母想滿足小朋友，但同時也應該要讓小朋友對金錢有概念。他們有時候嚷着要買一些較昂貴的物品，父母可以趁這個時候與他們分享家庭財務狀況，例如家庭的基本開支項目如租金、電費、水費、生活用品費及上網費等，讓他們了解與家庭相關的開支。很多父母以為不讓小朋友知道是對他們好，但其實小朋友了解後，他們會更明白父母，甚至會希望可以參與更多。

【趁暑假教孩子善用八達通　有呢幾招： 按此

2. 克制即時享樂

當小朋友想要甚麼，父母就立即想盡辦法去滿足，往往會令孩子太懂得珍惜得到的東西，而且長久以後，他們會養成即時享樂的心態，每次遇到想要的便要立即得到，也不想想有沒有需要。作為父母可以鼓勵他們延遲享樂，訓練自制力及耐性，以達到更長遠的目標，例如請子女回家思考一下該物品想要的程度，讓子女離開店舖也可以讓他們有冷靜的時間。

3. 要付出才有收獲

大人都懂得的道理，但香港的父母總是希望小朋友能夠得到滿足。然而，讓他們學懂付出才有收穫亦是一個重要的價值觀。若小朋友很想要一些物品時，父母可以鼓勵他們透過個人努力儲蓄的零用錢去買，讓他們明白要經過努力才可得到成果，這也會令他們學懂珍惜擁有的物品。家長亦可以在生活中鼓勵子女透過好行為或為家庭付出而得到獎勵。

【解決親子理財種種問題　治標治本有辦法： 按此

 

責任編輯：陳玉蓮

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