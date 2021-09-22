  • 26°C
香港時間 : 2021923日 (週四) 11:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧　為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至9月22日）

個人增值 16:55 2021/09/22

分享：

本網請來八位見盡市場風浪的投資名家，分享對股市、樓市的見解以及他們的投資智慧。想跟名家學習？記住留意以下時間，逢星期一至星期五下午5時，多位名家的講座將準時在《香港經濟日報》平台播出！

（更新至9月22日，加入龔成講座第三集）

曾淵滄

香港著名學者、財經分析員及專欄作家，曾任香港城市大學工商管理碩士課程主任，以及多家企業、機構顧問，多次受邀在中國、美國、香港、新加坡媒體和研討會分析經濟投資與管理方面的課題。

▶播出日期：8月23日至8月27日

第一集：曾淵滄為你講解大市走勢分析！

第二集：曾淵滄：恒指未「極度悲觀」　入市仍需等一等

第三集：慎選收息股　曾淵滄：股息率高唔一定好

第四集：曾淵滄寄語年輕人　「輸錢可以但唔能夠輸到欠債」

第五集：曾淵滄：永遠都是買樓時機

黃瑋傑

現任輝立資本管理董事，從事證券業超過20年，目前專責基金管理，管理資產超過10億元。擅長評析宏觀經濟，為讀者發掘優質倍升股。個人著作包括《股市是平的》、《炒得精叻》及《投資先知》。

▶播出日期：8月30日至9月3日

第一集：黃瑋傑：恒指中期走勢分析　最淡可見甚麼水平？

第二集：黃瑋傑分析騰訊技術走勢　再現升浪可能性低？

第三集：避開監管風險　黃瑋傑教你揀受惠國策股！

第四集：港交所滙豐安踏波動市下點部署？　即睇黃瑋傑詳細分析

第五集：嚴守紀律限制虧蝕　黃瑋傑：投資心態比技術分析更重要

陳永陸

人稱「陸叔」，在金融界擁有超過46年經驗，是香港著名股市評論人及投資策略顧問。他在2000年毅然放棄金融界高職，投身成為全職獨立股評人，以服務小投資者的利益為己任，是現時香港受歡迎及具權威的投資專家之一。

▶播出日期：9月6日至9月10日

第一集：陳永陸：港股未言見底　關鍵時機睇幾時？

第二集：「一手蟹貨就無謂愈溝愈淡」　陳永陸：下半年宜選穩健高息股

第三集：美股會爆嗎？陳永陸解構港美股市關係

第四集：陳永陸的收息股心水！點睇樓市前景？

第五集：陸叔輸得甘才有深刻教訓　「哭股喪」不如積極研究應對策略

簡志健（紅猴）

2005年成為香港首批投資Blogger之一，筆名「紅猴」，累積瀏覽量約500萬，現時為中原資產管理投資總監及博立聯合創辦人，負責管理基金及授權投資戶口。已有逾25年的豐富投資經驗，一直專注股票研究及基本分析，成功過渡多個牛熊周期，樂於分享優質增長股作長綫投資。
 
▶播出日期：9月13日至9月17日

第一集：長綫投資回報更佳？　紅猴簡志健分享如何建立長綫投資思維

第二集：紅猴簡志健同你分析3隻優質增長股

第三集：消費 醫療 新經濟 3大高增長行業　簡志健贈你6隻心水股

第四集：紅猴簡志健講解如何發掘優質增長股

第五集：紅猴簡志健講解為何要聚焦優質增長股

龔成

為知名財經書作者及致富教練，出版超過10本財經書，例如《股票勝經》、《50優質潛力股》、《80後百萬富翁》等。過往曾於銀行從事投資相關工作多年，以萬元月薪滾出數百萬財富。現為全職投資者，擁過千萬財富。

▶播出日期：9月20日至9月24日

第一集：如何揀選穩健收息股？　龔成分享4大板塊心水之選

第二集：想實現財務自由？　龔成教你增加被動收入

第三集：如何捕捉潛力股？　龔成睇好呢隻股成為下一隻比亞迪！（9月22日新增）

施永青

中原集團創辦人，積極擔當公職，先後為香港房屋委員會、香港地產代理監管局等成員。他更以私人名義辦免費報紙，並親自撰寫專欄，除議論時事、樓市外，還分享營商經驗及人生哲學等。

▶播出日期：9月27日至10月1日

財叔

被喻為「廢青樓神」，中學會考時只有2科合格。第一份工作月入只有1,300元，在16歲出來工作開始儲錢後，成功在23歲買入人生第一層樓，現時已擁有10多幢物業，有多幢更值1,000萬元。

▶播出日期：10月4日至10月8日

譚新強

中環資產投資有公司的創辦人，現為該公司的首席執行官及投資總監，負責投資於不同資產和多種策略間的配置管理工作。在創立中環資產之前，他曾在里昂信貸擔任衍生工具銷售、結構化及市場推廣主管，公認為亞洲股票衍生工具領域的先驅。

▶播出日期：10月11日至10月15日

欄名 : 財金投資名家講座

最新專欄文章 更多

【財金投資名家講座】本港樓市會否爆破？　施永青分析利淡樓市因素 （一按即睇）
2021/09/22
【財金投資名家講座】本港樓市會否爆破？　施永青分析利淡樓市因素 （一按即睇）
【財金投資名家講座】如何捕捉潛力股？　龔成睇好呢隻股成為下一隻比亞迪！（一按即睇）
2021/09/22
【財金投資名家講座】如何捕捉潛力股？　龔成睇好呢隻股成為下一隻比亞迪！（一按即睇）
【財金投資名家講座】想實現財務自由？　龔成教你增加被動收入（一按即睇）
2021/09/21
【財金投資名家講座】想實現財務自由？　龔成教你增加被動收入（一按即睇）
【財金投資名家講座】如何揀選穩健收息股？　龔成分享4大板塊心水之選（一按即睇）
2021/09/20
【財金投資名家講座】如何揀選穩健收息股？　龔成分享4大板塊心水之選（一按即睇）
【財金投資名家講座】紅猴簡志健講解為何要聚焦優質增長股（一按即睇）
2021/09/17
【財金投資名家講座】紅猴簡志健講解為何要聚焦優質增長股（一按即睇）
金融 香港 黃瑋傑 曾淵滄 陳永陸 施永青 譚新強 投資策略 財富及資產管理 大學

上一篇文章

【健康增值】中秋過後踏入秋分　天氣乾燥有咩湯水啱飲？

下一篇文章

【財金投資名家講座】如何捕捉潛力股？　龔成睇好呢隻股成為下一隻比亞迪！（一按即睇）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【ET財智Talk】美元走強　美滙有望創今年新高？（立即收看）
【ET財智Talk】美元走強　美滙有望創今年新高？（立即收看）
【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧　為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至9月22日）
【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧　為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至9月22日）
【健康增值】中秋過後踏入秋分　天氣乾燥有咩湯水啱飲？
【健康增值】中秋過後踏入秋分　天氣乾燥有咩湯水啱飲？
【財金投資名家講座】如何捕捉潛力股？　龔成睇好呢隻股成為下一隻比亞迪！（一按即睇）
【財金投資名家講座】如何捕捉潛力股？　龔成睇好呢隻股成為下一隻比亞迪！（一按即睇）
【中秋節2021】觀塘海濱巨型海上月亮＋可愛發光月兔　浪漫打卡睇表演過中秋
【中秋節2021】觀塘海濱巨型海上月亮＋可愛發光月兔　浪漫打卡睇表演過中秋
【財金投資名家講座】想實現財務自由？　龔成教你增加被動收入（一按即睇）
【財金投資名家講座】想實現財務自由？　龔成教你增加被動收入（一按即睇）