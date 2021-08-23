【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧　為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至8月23日）

本網請來八位見盡市場風浪的投資名家，分享對股市、樓市的見解以及他們的投資智慧。想跟名家學習？記住留意以下時間，逢星期一至星期五下午5時，多位名家的講座將準時在《香港經濟日報》平台播出！

（更新至8月23日，加入曾淵滄講座第一集）

曾淵滄

香港著名學者、財經分析員及專欄作家，曾任香港城市大學工商管理碩士課程主任，以及多家企業、機構顧問，多次受邀在中國、美國、香港、新加坡媒體和研討會分析經濟投資與管理方面的課題。



▶播出日期：8月23日至8月27日

第一集：曾淵滄為你講解大市走勢分析！（8月23日新增）

黃瑋傑

現任輝立證券及輝立資產管理董事，從事證券業超過20年，目前專責基金管理，管理資產超過10億元。擅長評析宏觀經濟，為讀者發掘優質倍升股。個人著作包括《股市是平的》、《炒得精叻》及《投資先知》。



▶播出日期：8月30日至9月3日

陳永陸

人稱「陸叔」，在金融界擁有超過46年經驗，是香港著名股市評論人及投資策略顧問。他在2000年毅然放棄金融界高職，投身成為全職獨立股評人，以服務小投資者的利益為己任，是現時香港受歡迎及具權威的投資專家之一。



▶播出日期：9月6日至9月10日

簡志健（紅猴）

博立聯合創辦人及中原資產管理投資總監。一直專注股票研究，至於已有逾20年的豐富投資經驗。在經歷金融海嘯及歐債危機的9年間，投資組合仍錄得約5.75倍回報，跑贏同期恒指及國企指數的升幅，平均每年複式回報達22.2%。2005年創辦「紅猴股評」。



▶播出日期：9月13日至9月17日

龔成

為知名財經書作者及致富教練，出版超過10本財經書，例如《股票勝經》、《50優質潛力股》、《80後百萬富翁》等。過往曾於銀行從事投資相關工作多年，以萬元月薪滾出數百萬財富。現為全職投資者，擁過千萬財富。



▶播出日期：9月20日至9月24日

施永青

中原集團創辦人兼行政總裁，亦積極擔當公職，先後為香港房屋委員會、香港地產代理監管局等成員。他更以私人名義辦免費報紙，並親自撰寫專欄，除議論時事、樓市外，還分享營商經驗及人生哲學等。



▶播出日期：9月27日至10月1日

財叔

被喻為「廢青樓神」，中學會考時只有2科合格。第一份工作月入只有1,300元，在16歲出來工作開始儲錢後，成功在23歲買入人生第一層樓，現時已擁有10多幢物業，有多幢更值1,000萬元。



▶播出日期：10月4日至10月8日



譚新強

中環資產投資有公司的創辦人，現為該公司的首席執行官及投資總監，負責投資於不同資產和多種策略間的配置管理工作。在創立中環資產之前，他曾在里昂信貸擔任衍生工具銷售、結構化及市場推廣主管，公認為亞洲股票衍生工具領域的先驅。



▶播出日期：10月11日至10月15日