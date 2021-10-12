【財金投資名家講座】八大名家分享投資智慧　為股市、樓市、宏觀經濟把脈（更新至10月12日）

本網請來八位見盡市場風浪的投資名家，分享對股市、樓市的見解以及他們的投資智慧。想跟名家學習？記住留意以下時間，逢星期一至星期五下午5時，多位名家的講座將準時在《香港經濟日報》平台播出！

（更新至10月12日，加入譚新強講座第二集）

曾淵滄

香港著名學者、財經分析員及專欄作家，曾任香港城市大學工商管理碩士課程主任，以及多家企業、機構顧問，多次受邀在中國、美國、香港、新加坡媒體和研討會分析經濟投資與管理方面的課題。

▶播出日期：8月23日至8月27日

第一集：曾淵滄為你講解大市走勢分析！

第二集：曾淵滄：恒指未「極度悲觀」 入市仍需等一等

第三集：慎選收息股 曾淵滄：股息率高唔一定好

第四集：曾淵滄寄語年輕人 「輸錢可以但唔能夠輸到欠債」

第五集：曾淵滄：永遠都是買樓時機

黃瑋傑

現任輝立資本管理董事，從事證券業超過20年，目前專責基金管理，管理資產超過10億元。擅長評析宏觀經濟，為讀者發掘優質倍升股。個人著作包括《股市是平的》、《炒得精叻》及《投資先知》。

▶播出日期：8月30日至9月3日

第一集：黃瑋傑：恒指中期走勢分析 最淡可見甚麼水平？

第二集：黃瑋傑分析騰訊技術走勢 再現升浪可能性低？

第三集：避開監管風險 黃瑋傑教你揀受惠國策股！

第四集：港交所滙豐安踏波動市下點部署？ 即睇黃瑋傑詳細分析

第五集：嚴守紀律限制虧蝕 黃瑋傑：投資心態比技術分析更重要

陳永陸

人稱「陸叔」，在金融界擁有超過46年經驗，是香港著名股市評論人及投資策略顧問。他在2000年毅然放棄金融界高職，投身成為全職獨立股評人，以服務小投資者的利益為己任，是現時香港受歡迎及具權威的投資專家之一。

▶播出日期：9月6日至9月10日

第一集：陳永陸：港股未言見底 關鍵時機睇幾時？

第二集：「一手蟹貨就無謂愈溝愈淡」 陳永陸：下半年宜選穩健高息股

第三集：美股會爆嗎？陳永陸解構港美股市關係

第四集：陳永陸的收息股心水！點睇樓市前景？

第五集：陸叔輸得甘才有深刻教訓 「哭股喪」不如積極研究應對策略

簡志健（紅猴）

2005年成為香港首批投資Blogger之一，筆名「紅猴」，累積瀏覽量約500萬，現時為中原資產管理投資總監及博立聯合創辦人，負責管理基金及授權投資戶口。已有逾25年的豐富投資經驗，一直專注股票研究及基本分析，成功過渡多個牛熊周期，樂於分享優質增長股作長綫投資。

▶播出日期：9月13日至9月17日

第一集：長綫投資回報更佳？ 紅猴簡志健分享如何建立長綫投資思維

第二集：紅猴簡志健同你分析3隻優質增長股

第三集：消費 醫療 新經濟 3大高增長行業 簡志健贈你6隻心水股

第四集：紅猴簡志健講解如何發掘優質增長股

第五集：紅猴簡志健講解為何要聚焦優質增長股

龔成

為知名財經書作者及致富教練，出版超過10本財經書，例如《股票勝經》、《50優質潛力股》、《80後百萬富翁》等。過往曾於銀行從事投資相關工作多年，以萬元月薪滾出數百萬財富。現為全職投資者，擁過千萬財富。

▶播出日期：9月20日至9月24日

第一集：如何揀選穩健收息股？ 龔成分享4大板塊心水之選

第二集：想實現財務自由？ 龔成教你增加被動收入

第三集：如何捕捉潛力股？ 龔成睇好呢隻股成為下一隻比亞迪！

第四集：瞄準碳中和概念 龔成教你捕捉倍升股！

第五集：月薪1.6萬元滾出千萬身家 龔成分享財務自由致富秘方

施永青

中原集團創辦人，積極擔當公職，先後為香港房屋委員會、香港地產代理監管局等成員。他更以私人名義辦免費報紙，並親自撰寫專欄，除議論時事、樓市外，還分享營商經驗及人生哲學等。

▶播出日期：9月27日至10月1日

第一集：樓市破頂後點走？ 施永青分析第四季樓市

第二集：寫字樓、商舖何時見底？ 施永青分析投資車位風險及機遇

第三集：加息、移民潮會否致樓市爆破？ 施永青分析利淡樓市因素

第四集：樓市屢破頂 施永青分析何時是首置、換樓時機

第五集：樓市調控措施不斷 施永青分析大灣區物業是否值得投資

財叔

被喻為「廢青樓神」，中學會考時只有2科合格。第一份工作月入只有1,300元，在16歲出來工作開始儲錢後，成功在23歲買入人生第一層樓，現時已擁有10多幢物業，有多幢更值1,000萬元。

▶播出日期：10月4日至10月8日

第一集：如何利用物業致富 財叔由月入1300元到擁逾10個物業之路

第二集：沙士買樓易過借火？ 財叔豪言：幾個月已經可以買一層！

第三集：樓市辣招後再無投資住宅物業 財叔呼冤：我無買貴晒啲樓！

第四集：財叔分享上車三部曲

第五集：年輕人歎難上車 財叔：上唔到車係理財出問題

譚新強

中環資產投資有公司的創辦人，現為該公司的首席執行官及投資總監，負責投資於不同資產和多種策略間的配置管理工作。在創立中環資產之前，他曾在里昂信貸擔任衍生工具銷售、結構化及市場推廣主管，公認為亞洲股票衍生工具領域的先驅。

▶播出日期：10月11日至10月15日

第一集：美國收水在即 息口、美元、美股何去何從？

第二集：規管有理卻違大方向？ 譚新強分析中國「去虛入實」的矛盾（10月12日新增）