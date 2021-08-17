▲ 會考2科合格 現擁逾10個物業 當年「廢青」今日都可以係「樓神」！

香港社會的一般價值觀，都是讀好書搵份好工。當你以為讀唔成書，注定呢世都係「廢人」？先看一看這位曾經是「廢青」的「樓神」財叔，你會發現原來曾經「廢」並不等於一直會「廢」。當年他中學會考時只有2科合格，第一份工作月入只有1,300元，靠個人的努力，如今已坐擁逾10個物業。

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1984年，財叔中五會考，只有2科合格，成績不濟，他自知再讀下去也沒有作為，倒不如早點出來社會工作。於是他16歲便決定工作，第一份工作是做售貨員，人工只有1,300元。但這份工作他只做3個月，其後因跑不到數而「被炒」。之後他當過信差、倉務、海關等，可是往往在接觸過相關工作後，才發現不適合自己，而且大部分工作需要有高學歷才可以晉升到更高職位，只有中五學歷的他當然無法晉升。

為達目標重返校園突破學歷門檻

為了可以向上流，財叔毅然放棄海關職位，重回銷售的工作崗位，由低做起，一做便做了10年，雖然在公司內已做到很高的位置，但因為財叔只有中五學歷，即使經驗再豐富，未來亦難以轉去其他公司發展。現實就是現實，當年的財叔再一次體會到學歷的門檻在職業生涯的影響力。為了實現目標，他報讀香港公開大學課程再次踏足校園，成功取得大學學位後，轉職到一間藥廠，成功當上經理。

除了因為不想「瞓街」而定下買樓目標一直往前，從財叔的職業發展，也可以看到有明確目標的重要。為了實現要「做經理」，重踏校園跨過學歷的障礙，也可以看得出財叔為實現目標勇往直前的衝勁。

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責任編輯：陳玉蓮

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