  • 31°C
香港時間 : 2021817日 (週二) 18:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

會考2科合格　現擁逾10個物業　當年「廢青」今日都可以係「樓神」！

個人增值 17:04 2021/08/17

分享：

會考2科合格　現擁逾10個物業　當年「廢青」今日都可以係「樓神」！

香港社會的一般價值觀，都是讀好書搵份好工。當你以為讀唔成書，注定呢世都係「廢人」？先看一看這位曾經是「廢青」的「樓神」財叔，你會發現原來曾經「廢」並不等於一直會「廢」。當年他中學會考時只有2科合格，第一份工作月入只有1,300元，靠個人的努力，如今已坐擁逾10個物業。

【香港置業難　每個年代為上車都有犧牲　財叔買樓致富只因唔想「瞓街」：按此

1984年，財叔中五會考，只有2科合格，成績不濟，他自知再讀下去也沒有作為，倒不如早點出來社會工作。於是他16歲便決定工作，第一份工作是做售貨員，人工只有1,300元。但這份工作他只做3個月，其後因跑不到數而「被炒」。之後他當過信差、倉務、海關等，可是往往在接觸過相關工作後，才發現不適合自己，而且大部分工作需要有高學歷才可以晉升到更高職位，只有中五學歷的他當然無法晉升。

為達目標重返校園突破學歷門檻

為了可以向上流，財叔毅然放棄海關職位，重回銷售的工作崗位，由低做起，一做便做了10年，雖然在公司內已做到很高的位置，但因為財叔只有中五學歷，即使經驗再豐富，未來亦難以轉去其他公司發展。現實就是現實，當年的財叔再一次體會到學歷的門檻在職業生涯的影響力。為了實現目標，他報讀香港公開大學課程再次踏足校園，成功取得大學學位後，轉職到一間藥廠，成功當上經理。

除了因為不想「瞓街」而定下買樓目標一直往前，從財叔的職業發展，也可以看到有明確目標的重要。為了實現要「做經理」，重踏校園跨過學歷的障礙，也可以看得出財叔為實現目標勇往直前的衝勁。

【李嘉誠教路：投資呢樣嘢包賺無蝕：按此

責任編輯：陳玉蓮

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

另類投資 大學 中學 售貨員 李嘉誠 海關 香港置業 香港公開大學 香港

上一篇文章

【虛擬銀行】ZA Bank首創「出糧FastPass」　打工仔最多可提早7日「出糧」

下一篇文章

【ET財智Talk】監管浪潮持續　何時是買入時機？東亞李振豪教你從選股避開政策風險（立即收看）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

今日理財筆記 - 名人理財觀念　李嘉誠話要投資呢樣嘢！
名人理財觀念　李嘉誠話要投資呢樣嘢！
【JUPAS放榜】8大大學畢業生年薪比較　邊科薪酬最吸引？
【JUPAS放榜】8大大學畢業生年薪比較　邊科薪酬最吸引？
【職場機遇】第4期「特別‧愛增值」計劃接受申請　津貼最高$5,800
【職場機遇】第4期「特別‧愛增值」計劃接受申請　津貼最高$5,800
【理財二三事】你的銀包如何　你的財富也必如何？
【理財二三事】你的銀包如何　你的財富也必如何？
李嘉誠教路：投資呢樣嘢包賺無蝕！
李嘉誠教路：投資呢樣嘢包賺無蝕！
香港置業難　每個年代為上車都有犧牲　財叔買樓致富只因唔想「瞓街」
香港置業難　每個年代為上車都有犧牲　財叔買樓致富只因唔想「瞓街」