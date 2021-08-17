【虛擬銀行】ZA Bank首創「出糧FastPass」　打工仔最多可提早7日「出糧」

打工仔最怕「糧尾」無錢用，又未到出糧日。不過ZA Bank（眾安銀行）首創推出的「出糧FastPass」，可以比原本出糧日提早7日免息「出糧」，讓打工仔提早領取得下一個月的薪金，月尾不用再捱麵包！

【ZA出糧Fast Pass「提早出糧」 點解話佢聰明呢？：按此】

「出糧FastPass」可以讓用戶揀選出糧日，最早可預早7日出糧。從ZA Bank出糧日後計7日內不設任何利息，只要7日後用戶的ZA Bank活期帳戶內有足夠餘額自動扣帳，當月就可以免息提早出糧，若結餘不足才需要繳付循環利息，提取上限為薪金的全額。用戶毋須要轉出糧戶口都可以使用新服務，只要年滿18歲及月薪達8,000港元以上，就可透過ZA Bank手機應用程式申請「出糧FastPass」，完成設定後便可每個月自動提早出糧及還糧，真正打工仔福音！

【富融跨境滙款服務優惠 9月30日前豁免$50手續費：按此】

現階段使用「出糧FastPass」將豁免服務費用，現時服務已開放予員工、其親友及部分特選用戶試用，特選用戶獲ZA Bank邀請後即可申請。未能率先試用的用戶可透過官方網站或ZA Bank手機應用程式先登記，加入等候名單。待完成登記後再邀請2位好友登記，便可即時獲得申請名額。

責任編輯：嚴熹曼

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】