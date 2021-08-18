【消費優惠】實惠手機APP $8激搶周 精明消費 09:00 2021/08/18 分享： Pricerite實惠手機APP推出8元激搶周，即日起至由8月23日，多款產品以8元、18元優惠價發售，包括啤酒、濕巾、衛生紙等，每款產品數量有限。另外，Pricerite實惠手機APP新會首次以手機APP購物滿400元，輸入優惠碼「member100」即可減100元。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此】 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至8月17日） 2021/08/17 【好去處懶人包】放假可以去邊好？ 香港消閒娛樂活動大集合！（更新至8月17日） 【賞你住】旅發局再推「賞你住」 消費滿$800兼打一針獲酒店優惠（附換領步驟） 2021/08/17 【賞你住】旅發局再推「賞你住」 消費滿$800兼打一針獲酒店優惠（附換領步驟） 【消費優惠】7-11買自家薄餅卷或沙律 送IF指定飲品 2021/08/17 【消費優惠】7-11買自家薄餅卷或沙律 送IF指定飲品 【消費優惠】南記粉麵指定店午餐時段早鳥優惠9折 2021/08/17 【消費優惠】南記粉麵指定店午餐時段早鳥優惠9折 【消費優惠】UNIQLO男女裝指定超彈性牛仔褲減至249元 2021/08/16 【消費優惠】UNIQLO男女裝指定超彈性牛仔褲減至249元 學界優惠 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 著數優惠 產品 新會 啤酒