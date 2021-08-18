【消費優惠】實惠手機APP $8激搶周

Pricerite實惠手機APP推出8元激搶周，即日起至由8月23日，多款產品以8元、18元優惠價發售，包括啤酒、濕巾、衛生紙等，每款產品數量有限。另外，Pricerite實惠手機APP新會首次以手機APP購物滿400元，輸入優惠碼「member100」即可減100元。

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撰文：hket小編

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