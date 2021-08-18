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【消費優惠】優品360任選3件$99

精明消費 10:30 2021/08/18

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優品360推出99元任選3件自由配，當中包括香港製造成人口罩30片裝、鮑魚罐頭、韓版即食麵、紅酒、蜂蜜、穀類早餐等，優惠期至8月23日。

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 消費錦囊

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