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【賞你住】旅發局再推「賞你住」　消費滿$800兼打一針獲酒店優惠（附換領步驟）

精明消費 13:24 2021/08/17

分享：

旅發局昨日（16日）宣布推出新一輪「賞你住」活動，市民由昨日起於本地零售或餐飲實體店消費滿800港元，並已年滿18歲及完成接種一劑新冠疫苗者，儲起機印收據正本即可參加活動，獲取500港元本地酒店住宿折扣優惠。

【消委會接102宗消費券投訴 有百貨公司拒退款 只提供現金券代替：按此

9月7日起開放訂房

新一輪「賞你住」名額合共2萬個，參與酒店超過140間，包括香港君悅酒店、香港JW萬豪酒店、香港文華東方酒店、香港半島酒店及The Mira Hong Kong等。

如欲參加活動，在登記入住前必須年滿18歲、已在香港完成接種至少一劑新冠疫苗以及持有有效香港身份證。由9月7日起，市民可按照酒店提供的指定方法，透過電郵或酒店預訂系統，以推廣碼「HKstay」，直接向參與酒店預訂500港元或以上的一晚或連續兩晚住宿計劃，即享500港元折扣優惠。住宿日期為9月7日至11月2日；最遲登記入住日期則為10月31日。名額有限，先到先得。

■「賞你住」活動換領步驟■

    點擊圖片放大
    +2

需要注意的是，若有意參加活動，參加者必須在香港接種新冠疫苗。另外，每張收據最多可換領或享用1次住宿折扣優惠，以每次訂房為單位，即在同1張收據內消費滿1,600元，亦只能換領1次住宿折扣優惠。

需待酒店確認訂單

此外，是次住宿折扣優惠只適用於預訂酒店住宿計劃，並不適用於預訂酒店餐飲或酒店內其他消費或服務。參加者亦需留意，成功提交預訂並非代表酒店已確認訂單，因為住宿折扣優惠數量有限，先到先得。而酒店會於收到預訂資料及消費收據後的48小時内向成功預訂的客人發出確認。

■參與酒店名單一覽■

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

責任編輯：曹佩鈞

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一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 消費錦囊

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