▲ 【美股分析】有望挑戰新高的電商股

在香港要買傢俬或室內裝飾，大家可能會到宜家（IKEA），又會者上淘寶。在歐美地區的話，用戶很可能會上家具傢俬電商Wayfair。

據調查指，提到家品品牌在美國、加拿大及英國，分別會有85%、84%及77%的人聯想到Wayfair（美：W）。基本上，要為家居添置物品，Wayfair已成為美國及加拿大人必上的網站。家具傢俬網站Wayfair在2002年由Steve Conine及Niraj Shah創立，最初階段經營上百個網站，好像bedroomfurniture.com及allbarstools.com等，到2011年作出策略性改變，將超過240網站的流量轉至Wayfair.com。到2014年10月正式在紐交所上市。

Wayfair現時已基本上覆蓋全部價格檔次，產品主要源於超過1.6萬個供應商（多數無品牌，沒有一家佔收入超過2%），服務逾3,100萬名客戶。分散供應商可有效幫Wayfair降低過分集中風險。

Wayfair成功兩大優勢

Wayfair能夠快速成長，很大程度要歸功於2020年出現的疫情引爆了在家工作對傢俬家具的需求，而且這種習慣養成後卻變為了消費者的習慣。除了外部因素，Wayfair在自身方面亦不斷努力，以下是2大十分重要的優勢，同時築起了護城河。

1. 以科技數據推動平台發展

Wayfair投入資源優化客戶體驗，並幫助揀選及推介合適產品。另外，會推出自家品牌以提高信心及針對不同客戶群。公司亦會利用龐大的消費者數據進行針對性的市場推廣，從而擴大用戶基礎、推動重複購買及將終身價值（Lifetime）最大化。

2. 自建物流網絡

除了做好平台及客戶體驗外，自建物流網絡以提高效率及降低成本。由於Wayfair不少產品都較大件，有些會易壞，所以自建物流是控制服務質素的重要手段。強大的運輸網絡也是重要具價值的資產及護城河。不過，目前並非全部及整個運輸流程都由Wayfair親自處理，未來將要繼續投資。

第二季盈利超預期

Wayfair股價近日走強，主因是受業績帶動。公司在8月5日公布了第二季最新的業績，淨收入達38.6億美元，按年跌10.4%，略遜市場預期的39.6億美元。不過，經調整每股盈利則大超市場預期的1.17元，達到1.89元。在季績後Wayfair的股價大升一度超過1成，之後股價保持動力。

從季績看，Wayfair繼續向好發展，收入略差過管理層預期，之前提及單位數跌幅，現時剛好見雙位數，但已算不錯，始終在美國新冠肺炎是第一季尾爆發，第二季的基數很高，今年第二季淨收入按年只跌1成，已交到功課，反映Wayfair的滲透率真正提升，而且客戶重複購買度高，支持Wayfair保持動力。再看業績內容，美國業務淨收入達31億元，按年跌15.2%。國際業務淨收入8億元，按年升16.3%（按固定滙率計升3.2%）。美國收入跌1成半，應是這部分跌幅較管理層預期高。

關鍵指標分歧

至於關鍵指標方面，第二季活躍客戶為3,107萬，按年升19.6%。但較第一季的3,319萬下跌。付運定單1,389萬，按年跌26.5%。與第一季的1,470萬略為下跌。以上兩個指標要留意未來趨勢，特別是活躍客戶。因為在第二季計，過去12個月重複客戶佔定單達74%，數值較第一季的71%還要高。因為Wayfair客戶的忠誠度高，很多會再次重複購買，活躍客戶數保持可觀增長，對於未來收入可預期性將大大提高。再者，客戶增長是評估電商前景的重要指標，故此日後要緊盯這數字。

投資策略方面，在股價急升後，最理想是要上破行了半年的橫行區嘗試挑戰369美元歷史高位，並成為一個可向上加倉的位置。不過，假如之後反為向下跌穿234.18美元的近日低位，應先行止蝕觀望。

（筆者持有Wayfair）

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

（節錄）

【原文︰有望挑戰新高的電商股】（收費文章）

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