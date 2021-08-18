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【消費優惠】電車免費乘車日　嘉禾院綫星期三全綫成人票價$40

精明消費 07:00 2021/08/18

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 香港電車：免費乘車日

香港電車榮獲健力士世界紀錄的全世界「最大的服務中的雙層電車車隊」。適逢香港體育健兒在東京奧運會創下歷史性佳績，香港電車希望與全港市民一同慶祝，在今日（8月18日）舉辦免費乘車日。

    點擊圖片放大

2. 嘉禾院綫：全綫成人票價$40

為慶祝嘉禾旗下首間IMAX影院面世，嘉禾院綫及嘉禾MegaBox推出多重優惠。

  • 逢星期三嘉禾院綫：全綫成人票價40元；全綫學生、小童及長者票價30元
  • 嘉禾MegaBox：周末學生票價40元、平日學生票價30元
  • 嘉禾Megabox IMAX影院：IMAX全天候成人票價低至100元、IMAX星期二成人票價低至80元、IMAX全天候學生票價70元

 

    點擊圖片放大

3. GIORDANO：網店指定貨品3.8折

由即日至8月31日，GIORDANO網店指定貨品低至3.8折！現時購物淨價滿288元，可免費獲贈消毒濕巾1盒（蘆薈40片）。另外，任何購物淨價滿488元，再享額外95折。禮品送完即止。

網店

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撰文：hket小編

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