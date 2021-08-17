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【海外升學】出發前必讀　了解開支費用　留學理財5要點

其他地區 18:40 2021/08/17

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海外留學一向是港人升讀大學時另一個選擇，不過想送子女到外國讀書也並非易事，除了要考慮升學國家、子女的意願，更重要的是家庭經濟負擔。無論是去哪一個國家留學，總有林林總總的開支，一不小心就會超出預算。想送子女出國前，不如先看清5個理財要點！

【2022世界最佳留學城市排名　倫敦蟬聯榜首　香港跌出十大：按此

1. 了解留學開支費用

出國留學又豈止要計算學費！各種醫療保險費、購買電子用品、住宿交通、註冊費、來回機票費等，通通都是要做預算。而即使同一所大學，不同學科的雜費支出亦有出入，例如修讀平面設計的同學可能要預額外金錢購買電腦器材及軟件，又或某些學科暑假時會有交流團，此時應該要預留額外開支。有些學生獲發獎學金、津貼等，家長應該要留意這些費用是需要完成一整個學年才會派發，還是開學前已可以獲取，以及早知道如何分配費用。

2. 留意滙率走勢

滙率升跌絕對會影響留學費用！若當地貨幣走強，滙率攀升，留學的成本亦會上升。如果已經選定到心儀大學就讀，需多留意該國家的貨幣滙率走勢，捕捉最佳滙率，分階段趁低吸納。即使沒有時間時刻留意滙率走勢，也可以利用銀行設定目標滙率，當貨幣達到指定滙率後便可自動兌換資金。

3. 教導子女理財

子女離鄉別井，家長總希望子女多個錢傍身，故可能會給予子女大量金錢，例如是一次過給予數十萬元生活費。子女突然手握數十萬元現金，不懂分配金錢，容易造成放任消費，一不小心便會花清光。預算有限的家庭屆時又要額外支付子女多一筆生活費，造成經濟負擔。家長應該預先分配每個月的生活費，與子女制定使費表，教導子女量入為出，不應胡亂消費。

4. 讓子女參與籌備

不少子女「未識搵錢先識使錢」，眼看父母一筆一筆錢滙進銀行，可能會覺得金錢來得容易。在籌備留學的過程中，家長不妨讓子女參與，讓子女了解各種開支費用，也令他們更清楚自己的家庭崗位。若情況許可，有些國家允許留學生有限度地打工做兼職，如果家庭條件一般，也可讓子女嘗試工作，除了可讓他們賺取多一點生活費，令他們明白賺錢不容易外，也可了解更多該國家的文化。

5. 凡事與子女商量

出國留學始終是件大事，家長喜歡之餘也要子女願意。不少家長希望子女大學讀「搵食科」，罔顧子女意願。最終錢花了，子女又無心向學，可能還要額外花錢讓子女重讀、轉科目。家長凡事都應該與子女商量做決定，顧及他們的意願，讓子女也有自主權，以免到時浪費時間與金錢，得不償失。

 

責任編輯：嚴熹曼

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欄名 : 海外理財

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