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香港置業難　每個年代為上車都有犧牲　財叔買樓致富只因唔想「瞓街」

個人增值 18:40 2021/08/16

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香港置業難　每個年代為上車都有犧牲　財叔買樓致富只因唔想「瞓街」

每個香港人心中都有一個買樓的夢，資深物業投資者財叔也一樣。財叔當年只為一個簡單的原因：不想「瞓街」，所以他努力儲了7年錢買樓自住，終於在23歲時買下人生第一層樓，如今更有超過10個物業揸手。當年，為了供樓，他曾經每日要吃公仔麵、過時過節只是吃煲仔飯去慶祝。現今的香港人對於這種故事早已有「免疫」，並認為即使不吃不玩也買不到樓，更不要說不去旅行，反正都是買不到，倒不如好好享受人生。

身為過來人的財叔，明白港人買樓的難處，但他亦提醒，現時的年青人要上車置業並非不可能的任務，但他認為每位不靠家人成功上車置業的人其實都付出很多，當中包括為了儲首期而犧牲吃喝玩樂。

先要有計劃並堅持目標

財叔認為要致富首先要有本錢去搵錢，而儲蓄是投資的第一步亦是最基本的，要達到財務自由，都要先學會如何把金錢留在手中。

不少人都認為財叔在投資方面是專家，但他其實沒有上堂學過投資，全都是靠自學及從失敗中領悟。他相信每一個年青人都有無限的可能性，但必先學會要有計劃，要堅持朝目標邁進。當中會面對不同逆境，但不要抱怨或逃避，而是去想辦法解決。財叔鼓勵大家積極去應對，不要理會別人眼光，要過自己喜歡的生活就足夠了。只要向目標走，正如財叔當年為了不想「瞓街」，而定下買樓的目標一樣，買樓仍是有希望的。
 

責任編輯：陳玉蓮

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