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【消費優惠】Dr. Kong開倉全場鞋款$99起　PUMA買3件指定產品額外5折

精明消費 07:00 2021/08/17

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Dr. Kong：開倉指定鞋款$99起

最後2日啦！Dr. Kong舉行開倉活動，全場指定鞋款99元起，買3件額外享7折。另外，購物滿500元再減100元。需要注意的是，現場不設鞋墊及制服鞋。

    點擊圖片放大

營業時間：上午11時至晚上8時30分（星期一至日）
地點：觀塘開源道60號駱駝漆大廈第3座地下1A號舖（觀塘港鐵B1出口直行5分鐘）

2. PUMA：買3件指定產品額外5折

由即日起至8月22日，於PUMA網店購買指定減價貨品滿2件再7折，3件再5折；滿1,200元再減100元。

優惠網站

    點擊圖片放大
    +3
    +2

3. LIFETASTIC：又一城店外賣件裝蛋糕7折

由即日起至8月19日，到LIFETASTIC又一城店購買任何件裝蛋糕即享7折優惠。

    點擊圖片放大

地址：又一城 LG2-KIOSK C號舖
營業時間：上午11時至晚上10時
電話：2154 1278

 

撰文：hket小編

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一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

欄名 : 今日優惠精選

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