【消委會】海外搬運至多倫多報價相差1.6倍　船期延誤或致額外費用

近日不少港人移居海外，對於海外搬運的需求急增。消委會發現，若全屋家居物品搬遷到海外，各物流商的海外搬運服務報價收費，最多相差達1.6倍，最終收費亦可能因種種原因衍生額外費用，導致與商戶提供的報價不同。

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報價收費相差1.6倍

消委會查詢15間聲稱可提供海外搬運服務的公司，由香港搬屋到英國倫敦及加拿大多倫多的收費詳情，包括船期、搬運流程，收費一般涵蓋門對門的運送服務，包括提供紙箱及包裝物料、上門包裝及收貨服務，當中運到倫敦約220立方尺，即約40至50箱的費用，介乎2萬至5萬元；至於由香港運送500立方呎的貨物（包括個人物品、木傢俬、鋼琴及大型物品等）到加拿大多倫多，費用介乎5萬至13萬元，相差1.6倍。

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船期延誤或衍生存倉費

另外，搬運服務最終收費有機會因不同的原因而衍生額外費用，例如若船期出現延誤，部分物流商會因貨物滯留於本港碼頭而收取存倉費，直至貨物獲安排上船為止。調查結果顯示，5間物流商會將相關存倉費轉嫁消費者承擔，當中3間雖然可豁免部分費用，由收貨日起計免首2星期至30日不等，然而船期延誤有機會長達數月，衍生的存倉費不菲；6間物流商則拒絕回覆會否收取存倉費，消委會認為資訊透明度欠理想。

除了運費外，消費者亦須留意，各物流商預計貨物由香港運送至目的地的需時亦有頗大差異。在正常船期下，有10間物流商運送貨物到達倫敦預計需時6星期至5個月，最快的1間指貨物上船離開香港後約25日會到達。運送貨物到達多倫多方面，8間物流商回覆正常預計需時5星期至3個月。然而，近乎所有物流商均指船期緊張，難以確定船期，分別僅1間及2間物流商表示現時運送貨物到達倫敦及多倫多的船期正常，可安排附運。

消委會提醒市民，除比較服務收費外，亦要考慮船期、預計運送時間及商戶口碑等，亦應仔細查問船期延誤時的安排，例如會否衍生存倉費、所購買的保障會否受影響等。

責任編輯：李瑩

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