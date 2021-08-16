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【好去處】《鱷魚君最後的100天》8月登陸香港　K11 Art Mall期間限定店4大打卡位

精明消費 18:18 2021/08/16

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【好去處】《鱷魚君最後的100天》8月登陸香港　K11 Art Mall期間限定店4大打卡位

暑假進入尾聲，要帶小朋友去玩，天氣又熱又焗，又不知去那裡好？今個8月，家長們想讓小朋友學習活在當下，又可以同時享受一套好電影，可以帶他們去看《鱷魚君最後的100天》。《鱷魚君最後的100天》將於8月26日獻映，是ERROR首套粵配動畫電影。

《鱷魚君最後的100天》是日本催淚漫畫電影，喚醒大家活在當下，因為看似理所當然的寶貴時光，可能在不經意的瞬間一去不復返！由《屍殺片場》導演執導，龜田誠治、生物股長擔任音樂創作、改編自Twitter大熱催淚四格漫畫的《鱷魚君最後的100天》。

同時，《鱷魚君最後的100天期間限定店將於8月20日至9月12日在K11 Art Mall登場，發售近70款由日本抵港的精品。店內更特設4大打卡位，讓大家與鱷魚君同一班朋友們打卡留念，亦有一系列鱷魚君精品，包括露營杯、地毯、飯盒、T-Shirt，以至日常小物等，全店產品均由日本直送。現在率先給大家一看。

■K11 Art Mall《鱷魚君最後的100天》期間限定店■

 

責任編輯：陳玉蓮

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欄名 : 好去處

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