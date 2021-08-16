  • 31°C
香港時間 : 2021816日 (週一) 14:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬貨幣】跨鏈互操作協議被盜　用家不可忽視保安風險

博客 14:00 2021/08/16

分享：

上周加密貨幣市場繼續回升。比特幣站上45,000美元關，上周五見46,180美元；以太幣站上3,000美元關，上周五見3,226美元。

AMC研比特幣購票

加密貨幣市場回升離不開市場消息的推動。美國知名連鎖影院AMC宣布，將開發有關的支付技術和系統，目標在今年年底之前支持全美觀衆使用比特幣購買電影票，並在此支付方式中包含其他優惠。AMC的行政總裁表示，因爲區塊鏈和加密貨幣的發展，AMC亦應當瞭解更多相關知識，更積極地在這個新興領域發展業務。筆者也很樂意見到各類企業探索區塊鏈支付的可能性，向未來邁進。

上周另外一個熱點事件為跨鏈互操作協議Poly Network被盜事件。上周二晚間Poly Network突發公告稱遭受黑客攻擊，黑客共盜走了價值6.1億美元的數字資產。其被盜原因衆説紛紜，其中較爲可靠的説法是黑客攻擊了該協議中的共識記帳機制，將原本應有4個的共識記帳人改爲了僅有其自身一人，然後使用該權限將加密貨幣轉走。萬幸的是Poly Network隨後向黑客發出警告，將通過現實世界中的法律對黑客進行追捕，黑客在收到警告後亦回覆稱會陸續歸還盜取的數字資產。這次事件為整個跨鏈協議行業敲響了警鐘，雖然該事件的結局可能並非非常糟糕，但也請各位在進行類似的投資時不要忽視其風險。

【機構投資者相繼籌劃Bitcoin ETF，透過ETF投資可降丟失風險：按此

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

ix加密貨幣指數上周五報11267點，一周升11.6%；ix比特幣指數報10732點，一周升8.7%；ix以太幣指數報26148點，一周升7.6%。不難看出ix加密貨幣指數本周表現好於另外兩隻指數，原因是其他成分貨幣跑贏比特幣與以太幣。

指數 指數水平（點）* 一周變化
ix加密貨幣指數 11267 +11.6%（+1167）
ix比特幣指數 10732 +8.7%（+860）
ix以太幣指數 26148 +7.6%（+1856）
*截至2021年8月13日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

＝＝＝＝＝

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結【按此

撰文 : 鄭雨果 得利通（數字科技研究）數字資產研究員

欄名 : 得利數字

最新專欄文章 更多

博客 - 【虛擬貨幣】機構投資者相繼籌劃Bitcoin ETF　透過ETF投資可降丟失風險
2021/08/09
【虛擬貨幣】機構投資者相繼籌劃Bitcoin ETF　透過ETF投資可降丟失風險
博客 - 【虛擬貨幣】再有加密貨幣買家被劫　投資者應選正規投資渠道
2021/08/02
【虛擬貨幣】再有加密貨幣買家被劫　投資者應選正規投資渠道
博客 - 【虛擬貨幣】美證監嚴查股票相關虛擬資產　監管壓力增　投資需慎防風險
2021/07/26
【虛擬貨幣】美證監嚴查股票相關虛擬資產　監管壓力增　投資需慎防風險
博客 - 【虛擬貨幣】加密貨幣指數新貴　唯鏈應用剛起步　發展待驗證
2021/07/19
【虛擬貨幣】加密貨幣指數新貴　唯鏈應用剛起步　發展待驗證
博客 - 【虛擬貨幣】Solana挑戰「不可能三角」
2021/07/12
【虛擬貨幣】Solana挑戰「不可能三角」
虛擬貨幣 區塊鏈 比特幣 美國 黑客 美元

上一篇文章

【移民台灣】搬屋到台灣須知　申請免稅必知細節？寄運物品有限制？

下一篇文章

18萬印度製Kia Sonet　入門級SUV性價比高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

博客 - 【保險知識】高回報不一定高風險？　解構「組合式投資法」
【保險知識】高回報不一定高風險？　解構「組合式投資法」
博客 - 中學生缺乏理財能力　父母自我感覺良好礙理財教育
中學生缺乏理財能力　父母自我感覺良好礙理財教育
博客 - 【保險知識】儲蓄保 vs 扣稅年金 vs 投連險 vs 萬用壽險　回報用途風險比較
【保險知識】儲蓄保 vs 扣稅年金 vs 投連險 vs 萬用壽險　回報用途風險比較
18萬印度製Kia Sonet　入門級SUV性價比高
18萬印度製Kia Sonet　入門級SUV性價比高
The North Face全新跑山鞋王　防水透氣高性能抓地兼備
The North Face全新跑山鞋王　防水透氣高性能抓地兼備
博客 - 【退休規劃】人生黃金期的4個明智投資決定　助你提前退休
【退休規劃】人生黃金期的4個明智投資決定　助你提前退休