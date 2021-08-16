【虛擬貨幣】跨鏈互操作協議被盜　用家不可忽視保安風險

上周加密貨幣市場繼續回升。比特幣站上45,000美元關，上周五見46,180美元；以太幣站上3,000美元關，上周五見3,226美元。

AMC研比特幣購票

加密貨幣市場回升離不開市場消息的推動。美國知名連鎖影院AMC宣布，將開發有關的支付技術和系統，目標在今年年底之前支持全美觀衆使用比特幣購買電影票，並在此支付方式中包含其他優惠。AMC的行政總裁表示，因爲區塊鏈和加密貨幣的發展，AMC亦應當瞭解更多相關知識，更積極地在這個新興領域發展業務。筆者也很樂意見到各類企業探索區塊鏈支付的可能性，向未來邁進。

上周另外一個熱點事件為跨鏈互操作協議Poly Network被盜事件。上周二晚間Poly Network突發公告稱遭受黑客攻擊，黑客共盜走了價值6.1億美元的數字資產。其被盜原因衆説紛紜，其中較爲可靠的説法是黑客攻擊了該協議中的共識記帳機制，將原本應有4個的共識記帳人改爲了僅有其自身一人，然後使用該權限將加密貨幣轉走。萬幸的是Poly Network隨後向黑客發出警告，將通過現實世界中的法律對黑客進行追捕，黑客在收到警告後亦回覆稱會陸續歸還盜取的數字資產。這次事件為整個跨鏈協議行業敲響了警鐘，雖然該事件的結局可能並非非常糟糕，但也請各位在進行類似的投資時不要忽視其風險。

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以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

ix加密貨幣指數上周五報11267點，一周升11.6%；ix比特幣指數報10732點，一周升8.7%；ix以太幣指數報26148點，一周升7.6%。不難看出ix加密貨幣指數本周表現好於另外兩隻指數，原因是其他成分貨幣跑贏比特幣與以太幣。

指數 指數水平（點）* 一周變化 ix加密貨幣指數 11267 +11.6%（+1167） ix比特幣指數 10732 +8.7%（+860） ix以太幣指數 26148 +7.6%（+1856） *截至2021年8月13日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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