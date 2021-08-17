【網上熱話】預算有限　港島東返工想買濕地新盤　網民：日日要5點9起身

預算不足，又想上車，又要新樓盤，便唯有買偏遠地區。近日位於天水圍濕地公園路的新樓盤Wetland Seasons Bay便吸引一位網民的朋友心思思想買入，不過該位朋友卻在港島東太古城上班，由於早上上班時間輕鐵不容易上車，因此從出門口至到達公司，預計接近兩小時。若計算起床梳洗、吃早餐等時間，該網民表示「計過要日日5點9起床」。

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喺香港，由大西北地區的天水圍濕地出發，到港島東的太古城上班，單看地圖已經覺得每日返工放工都似長征。該網民日前在「香港討論區」發帖，表示自己的朋友想買入Wetland Seasons Bay，但上班地點卻在港島東太古城的甲級寫字樓，上班時間為9時正。計算每天起床梳洗準備1小時，從出門口到公司又需要1小時45分鐘，再用30分鐘吃早餐，每天便要5點45分起床。

Wetland Seasons Bay第1期是近期天水圍的大型新盤，首批245伙折實呎價由1.24萬元至1.83萬元，面積介乎300至795平方呎，1房折實樓價455萬元左右起步。

樓主發帖後隨即引起網民熱烈討論，多位網民都勸樓主若在太古城上班便不要選擇天水圍區，應該選擇就近的將軍澳區或港島東舊樓。但都有網民認為最重要是自己有能力負擔，幾點起床都是後話。不過樓主似乎只希望買入新樓盤，反駁網民沒有更多預算買其他地區的新樓盤，更表示「要這個價位買新樓當然有好大付出」，因此寧願每日花數小時來回上班。

■為買新樓盤每日5點9起身由天水圍過海返工，網民點睇？■

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責任編輯：嚴熹曼

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