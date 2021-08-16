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李嘉誠教路：投資呢樣嘢包賺無蝕！

個人增值 15:44 2021/08/16

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一提起香港首富李嘉誠，大家先想到的總是錢，比較少人會留意他的理財觀念，例如他花錢是看價值而非看價格高低，對他而言花每一分錢都要有價值。對於一個不富有的人而言，有時實在不捨得花錢，但李嘉誠認為，有一種錢一定要捨得花，而且這類錢愈花會愈多。到底是甚麼錢呢？那就是投資自己的腦袋、自我增值的支出。

花錢買股票倒不如花錢投資自己

李嘉誠一直主張有一種錢一定要捨得花，肯花就會愈來愈有錢，那就是把錢投資在自己的腦袋上，可以說是最值得也不會虧本的理財。當你投資在自己身上，日子久了，可以讓你賺得更多。

投資在股市或是樓市等，我們可以控制的不多，不過這類投資仍是有需要的，但這些都是難以控制，可以若你願意花錢投資自己，到最後你才會是最後贏家！而且投資在自己身上，沒有人能夠奪走。

【台灣窮小子13歲隻身移民美國　身無長物如何打拼成老闆 ：按此

花錢要花得有價值

100元及1元對你而言，那個價值較多呢？李嘉誠生活中一個廣為人熟悉的故事，是這個他以100元換回1元的故事。有一次他在外面掉了1元在外面，一直找不到，他似乎很在乎那1元。對於我們這些普通人，或許也會覺得1元掉了便算了，不想再去尋找，但李嘉誠卻花時間去找，後來他的司機找到並還給了他，事後他卻給司機100元作為答謝。

我們可能會奇怪，值得用100元換回1元嗎？他是甚麼思維呢？李嘉誠卻認為，以個人價值觀而言，那1元掉的價值一點都沒有，但司機卻幫他找到了，所以他以100元獎勵他的工作表現，所以這100元值得花。不知你有沒有從這個故事領悟到甚麼呢？

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責任編輯：陳玉蓮

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