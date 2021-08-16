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【移民澳洲】港人6大類簽證申請　或獲澳洲優先審批

澳紐 13:35 2021/08/16

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澳洲政府早前證實，將加快審批香港居民的技術移民簽證申請。據澳洲媒體《SBS》引述當地移民部一份文件，澳洲會在6大類別簽證優先審批港人申請，而非所有簽證申請也能獲優先處理。

【疫下50萬臨時簽證持有人離澳 議會報告建議讓留學生更易獲永居：按此

6項簽證類別申請獲優先審批

據《SBS》報道，澳洲移民部長已在7月頒布新指引文件，調整技術移民的審理順序，列出11款對所有人最優先審批的簽證，其中在首6款簽證會再優先處理港人申請，身處澳洲境內的香港申請人也會比境外港人優先，持有香港特區護照或英國國民（海外）護照（BNO）同樣適用。

【澳洲擴大避風港計劃 持BNO港人可獲延長簽證至5年：按此

根據報道，在排列第1的類別包括：

  • 申請人的職業列入優先職業表並申請了僱主擔保簽證（186類別）
  • 偏遠地區擔保簽證（187及487類別）、
  • 所有通過全球人才計劃的申請人（Global Talent Independent （GTI）），
  • 從事農業領域職業已獲得提名所申請的簽證
  • 所有商業創新和投資（臨時）簽證申請人（188類別），當中重大投資者類別（Significant Investor stream）將獲得優先審批。

排列第2的類別：在關鍵領域職業已獲得提名的簽證申請人；排列第3的是申請了僱主擔保簽證（186類別）或偏遠地區擔保簽證（187類別和494類別），其擔保僱主是參與勞動協定（DAMA）中的一方。

排列第4的是偏遠地區僱主擔保（臨時）簽證申請人（494類別）；排列第5的是偏遠地區技術工作（臨時）簽證（491類別）申請人，還有第6類別是僱主擔保（永居）簽證申請人。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 移民攻略

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