【移民澳洲】港人6大類簽證申請　或獲澳洲優先審批

澳洲政府早前證實，將加快審批香港居民的技術移民簽證申請。據澳洲媒體《SBS》引述當地移民部一份文件，澳洲會在6大類別簽證優先審批港人申請，而非所有簽證申請也能獲優先處理。

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6項簽證類別申請獲優先審批

據《SBS》報道，澳洲移民部長已在7月頒布新指引文件，調整技術移民的審理順序，列出11款對所有人最優先審批的簽證，其中在首6款簽證會再優先處理港人申請，身處澳洲境內的香港申請人也會比境外港人優先，持有香港特區護照或英國國民（海外）護照（BNO）同樣適用。

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根據報道，在排列第1的類別包括：

申請人的職業列入優先職業表並申請了僱主擔保簽證（186類別）

偏遠地區擔保簽證（187及487類別）、

所有通過全球人才計劃的申請人（Global Talent Independent （GTI）），

從事農業領域職業已獲得提名所申請的簽證

所有商業創新和投資（臨時）簽證申請人（188類別），當中重大投資者類別（Significant Investor stream）將獲得優先審批。

排列第2的類別：在關鍵領域職業已獲得提名的簽證申請人；排列第3的是申請了僱主擔保簽證（186類別）或偏遠地區擔保簽證（187類別和494類別），其擔保僱主是參與勞動協定（DAMA）中的一方。

排列第4的是偏遠地區僱主擔保（臨時）簽證申請人（494類別）；排列第5的是偏遠地區技術工作（臨時）簽證（491類別）申請人，還有第6類別是僱主擔保（永居）簽證申請人。

責任編輯：李瑩

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