【移民台灣】搬屋到台灣須知　申請免稅必知細節？寄運物品有限制？

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【虛擬貨幣】跨鏈互操作協議被盜 用家不可忽視保安風險
台灣的熱鬧繁華及人情味，令台灣成為近年不少香港人移居海外的首選。很多人決定移民後，卻對寄送家當無從入手。一個半小時的飛行旅程後，以為正常入境行李便可以順利送到家中？海外搬屋前，先做足準備工夫！
無論是投資、創業、還是其他移民方法，都必須做居留申請，「入境證及居留證副本」可於台北經濟文化辦事處（香港金鐘道89號力寶中心第1座11樓1106室）申請，申請局居留需要的文件詳情可瀏覽台北經濟文化辦事處官方網站。
【搬屋到英國 一文看清如何申請免稅及寄運物品限制清單：按此】
無論選擇海運或空運後送行李，行李都需要入境6個月內進口台灣，才可以獲得免稅（超過免稅數量的煙酒除外）。後送行李是指不與旅客同班機入境之行李物品，入境時必須填妥中華民國海關申報單，所以記得要向航班上的空中服務員索取此表格，並在航班上填寫，以縮短過關時間。下機後，必須要選擇紅綫枱通關，向海關申報後送行李，入境時未辦理申報有後送行李的話，該行李進口時將被視為一般貨物進口，不得享有旅客自用家用行李物品2萬元新台幣之免稅額。
後送行李需要於抵達台灣境後15天內報關，若選擇FreightAmigo海外搬屋服務，相關清關事宜會有專人代為處理，你只需要在抵達台灣後，提交以下文件：
另外最多人關注的，就是行李物品限制清單，有了以下清單，執箱包裝時便更得心應手，海外搬屋亦不用擔心扣關！
煙酒類
年滿20歲之入境旅客，可攜帶酒類1公升，捲煙200支或雪茄25支或煙絲1磅。超過免稅數量，請主動由紅綫應申報枱向海關申報通關，以免受罰。
藥物類
供自用用途的處方藥物帶醫生證明文年情況下可入境台灣，以6個月用量為限。部分成藥和中藥亦可以入境台灣，詳情參可以參考以下入境旅客攜帶自用藥物限量表。
食物類
以下食物均不可以入境台灣
以下食物在限定數量下可入境台灣
其他違禁品
最新資訊以台灣海關作準。限制物品的規範及關稅安排的手續繁複，想將心愛物品安全送到新居，最好當然有物流專家全程支援。
【關於FreightAmigo】
FreightAmigo揉合物流科技及金融科技，為亞洲首創的一站式供應鏈金融平台。無論商業或私人客戶，需要寄文件、包裹、大貨到移民搬屋，在平台上可立即比較空運、海運、鐵路運輸、快遞和貨車運輸的門到門貨運報價。除了1-CLICK網上預訂，客人亦可在FreightAmigo一站式安排好貿易融資、貨物保險及報關清關等，為有貨運需要的客人大大節省了成本及時間。
撰文 : 謝凱澄（Ivy） FreightAmigo一站式供應鏈金融平台總監
欄名 : 移室移居友計仔