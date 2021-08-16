【移民台灣】搬屋到台灣須知　申請免稅必知細節？寄運物品有限制？

台灣的熱鬧繁華及人情味，令台灣成為近年不少香港人移居海外的首選。很多人決定移民後，卻對寄送家當無從入手。一個半小時的飛行旅程後，以為正常入境行李便可以順利送到家中？海外搬屋前，先做足準備工夫！

無論是投資、創業、還是其他移民方法，都必須做居留申請，「入境證及居留證副本」可於台北經濟文化辦事處（香港金鐘道89號力寶中心第1座11樓1106室）申請，申請局居留需要的文件詳情可瀏覽台北經濟文化辦事處官方網站。

【搬屋到英國 一文看清如何申請免稅及寄運物品限制清單：按此】

無論選擇海運或空運後送行李，行李都需要入境6個月內進口台灣，才可以獲得免稅（超過免稅數量的煙酒除外）。後送行李是指不與旅客同班機入境之行李物品，入境時必須填妥中華民國海關申報單，所以記得要向航班上的空中服務員索取此表格，並在航班上填寫，以縮短過關時間。下機後，必須要選擇紅綫枱通關，向海關申報後送行李，入境時未辦理申報有後送行李的話，該行李進口時將被視為一般貨物進口，不得享有旅客自用家用行李物品2萬元新台幣之免稅額。

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後送行李需要於抵達台灣境後15天內報關，若選擇FreightAmigo海外搬屋服務，相關清關事宜會有專人代為處理，你只需要在抵達台灣後，提交以下文件：

護照副本（有照片頁和入境章頁）

機票副本

台灣身份證／出入境許可證（居留證）副本

海關申報單副本

另外最多人關注的，就是行李物品限制清單，有了以下清單，執箱包裝時便更得心應手，海外搬屋亦不用擔心扣關！

煙酒類

年滿20歲之入境旅客，可攜帶酒類1公升，捲煙200支或雪茄25支或煙絲1磅。超過免稅數量，請主動由紅綫應申報枱向海關申報通關，以免受罰。

藥物類

供自用用途的處方藥物帶醫生證明文年情況下可入境台灣，以6個月用量為限。部分成藥和中藥亦可以入境台灣，詳情參可以參考以下入境旅客攜帶自用藥物限量表。

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食物類

以下食物均 不可以 入境台灣

新鮮蔬果（包含新鮮草莓蛋糕、草莓大福）、生奶（奶粉、乳酪等有包裝的可）、鮮乳、植物種子、肉類、肉製品，胚芽米

所有肉類製品，包括含肉之杯麵或公仔麵、罐頭、臘腸、鹹魚、肉鬆、肉乾

以下食物在 限定數量 下可入境台灣

食米、熟花生、熟蒜頭、乾金針、乾香菇、茶葉各不得超過1公斤

大陸地區生產之干貝、鮑魚干、燕窩、魚翅各限量1.2公斤，罐頭限量各6罐

其他違禁品

毒品（如海洛因、嗎啡、鴉片、大麻、安非他命等）

槍砲（如獵槍、空氣槍、魚槍等）、彈藥（如砲彈、子彈、炸彈等）及刀械

野生動物之活體及保育類野生動植物及其產製品

侵害專利權、商標權及著作權之物品

偽造或變造之貨幣、有價證券及印製偽幣印模

所有非醫生處方或非醫療性之管制物品及藥物

其他台灣法律規定不得進口或禁止輸入之物品

最新資訊以台灣海關作準。限制物品的規範及關稅安排的手續繁複，想將心愛物品安全送到新居，最好當然有物流專家全程支援。

【關於FreightAmigo】

FreightAmigo揉合物流科技及金融科技，為亞洲首創的一站式供應鏈金融平台。無論商業或私人客戶，需要寄文件、包裹、大貨到移民搬屋，在平台上可立即比較空運、海運、鐵路運輸、快遞和貨車運輸的門到門貨運報價。除了1-CLICK網上預訂，客人亦可在FreightAmigo一站式安排好貿易融資、貨物保險及報關清關等，為有貨運需要的客人大大節省了成本及時間。